Isernhagen

Die Umfrage zum ISEK hat deutlich gemacht, dass es den jungen Isernhagenern anscheinend an Treffpunkten fehlt: Was wollen Sie konkret für die Jugendlichen in Isernhagen tun?

Anja Moch. Quelle: privat

„Wir werden Vereine und Feuerwehren weiter stärken, denn diese bieten Jugendlichen wichtige Freizeit- und Sportangebote. Mit einem Bürgermeister Tim Mithöfer werden Angebote von Vereinen und Feuerwehren intensiver kommuniziert; dies vor allem in digitalen Medien, die von Jugendlichen genutzt werden. Wir werden attraktive offene Grillplätze schaffen, z. B. an unseren Seen. Ein e-Sports-Games-Turnier Isernhagen erhöht die Attraktivität Isernhagens für Jugendliche.“

Anja Moch, CDU

Greta Burchard. Quelle: privat

„Es muss in Isernhagen mehr Raum für Jugendliche geben. Wie und wo dieser gestaltet wird, sollten sie in einem Jugendparlament selbst entscheiden dürfen. Kurzfristig müssen die konkreten Wünsche aus der ISEK-Umfrage auch zu Bolz- und Skateplätzen umgesetzt werden. Zudem sollten die Öffnungszeiten sowie die Angebotsvielfalt der Jugendtreffs ausgebaut werden. Ihren Aktionsradius möchten wir durch Mobilitätsangebote wie Sprinti, E-Scooter etc. fördern.“

Greta Burchard, Bündnis 90/Die Grünen

Leyla Hatami. Quelle: Daniel Bödecker

„Die Angebote in der Gemeinde für Jugendliche, Vereine und Gruppen müssen vernetzt werden. Jugendliche müssen auch ohne Betreuungsaufsicht selbstständig Jugendräume nach klaren Regeln nutzen können. Überdachte Treffpunkte im Freien machen nur Sinn, wenn Jugendliche diese pfleglich nutzen und Verantwortung dafür übernehmen. Die Schaffung eines Partyraums als Projekt gemeinsam mit der Jugendpflege könnte ich mir vorstellen.“

Leyla Hatami, SPD

Christiane Hinze. Quelle: privat

„Ich möchte mehr bedürfnisgerechte Treffpunkte für Jugendliche schaffen. Denkbar sind digitale Labs als Modellorte, an denen sie ihre digitalen Fähigkeiten ausprobieren können. Schulen und andere Gebäude, die bisher nicht rund um die Uhr genutzt werden und am Wochenende, nachmittags oder abends zur Verfügung stehen, sollten vermehrt als Bewegungsräume, Proberäume für Musizierende oder als Projekträume für unsere Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden.“

Christiane Hinze, FDP

Von Nina Andresen