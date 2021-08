Kirchhorst

Bei der Kommunalwahl am 12. September wird auch der Ortsrat Kirchhorst neu besetzt. Sieben Mandate sind zu vergeben – von den 3164 Kirchhorstern dürfen 2547 mit abstimmen. Das Wahlbüro befindet sich auch in diesem Jahr in der örtlichen Grundschule.

Die „Neue Mitte“ und die Dorfgemeinschaft

Ein großes Thema, das auch der neue Ortsrat Kirchhorst beeinflussen wird, ist die Gestaltung des Baugebietes „Neue Mitte“. Wie viele Grundstücke sollen tatsächlich im ersten Bauabschnitt entwickelt werden? Welche Wohnformen werden gebraucht? Und wie lässt sich der Bereich für die Dorfgemeinschaft gestalten? Denn gerade Treffpunkte, die fehlen im Dorf: Die Gaststätte Zum Maikäfer ist inzwischen seit vielen Jahren geschlossen und steht vor dem Abriss. Auch das Bistro Zum Neuen Seeteufel hat die Corona-Pandemie nicht überlebt. Außer den Kirchhorster Kaffeestuben gibt es keine Gastronomie mehr im Dorf, ein Saal zum Feiern fehlt komplett. Der Dorfentwicklungsplan für Kirchhorst, den Bürger, Politiker, Gemeindeverwaltung und Planungsbüro gemeinsam in den vergangenen Jahren aufgestellt haben, legt einen Schwerpunkt auf diesen Bereich.

Lastwagen, Verkehr und Müll bleiben die Dauerthemen

Die Gestaltungssatzung für die Steller Straße ist erlassen, das Tempo-30-Limit zwischen Seniorenheim und der Schulstraße errungen, die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Kirchhorst aber noch in weiter Ferne: 2024/2025 will die Region erst tätig werden. Verkehrslärm, die Schulwegsicherung, von Lastwagen zugeparkte Straßen und wilder Müll vor allem in den Gewerbegebieten und rund um den Kirchhorster See: Diese Themen werden wohl auch den neuen Ortsrat Kirchhorst weiter beschäftigen. Nicht weniger, wie es mit dem verwahrlosten Haus an der Steller Straße weitergeht: Der Ortsrat hatte sich im vergangenen Jahr dafür starkgemacht, dass die Gemeinde mit juristischem Beistand bauliche Verbesserungen anordnen solle.

Ein weiteres Thema, das das Dorf und den Ortsrat beschäftigen dürfte, sind die Pläne für den Kirchhorster See: Kommt nun tatsächlich ein Hotel, nachdem gleich drei Bewerber um den Standort bei der Gemeinde gebuhlt hatten? Wie lässt sich der Freizeitspaß dort ganzheitlich erhöhen? Und Vandalismus, wie es ihn immer wieder gegeben hatte, vermeiden?

23 Kandidaten wollen in den Ortsrat Kirchhorst

Seit 2016 ist der Ortsrat Kirchhorst wie folgt besetzt: Die SPD stellt mit Herbert Löffler den Ortsbürgermeister und hat zwei Mandate, die CDU ebenfalls, FDP und Grüne sind mit jeweils einem Sitz dabei. Hinzu kommt Thomas Mazur (parteilos). Alle Parteien wollen auch für die nächsten fünf Jahre Mandate im Ortsrat erlangen. Während Herbert Löffler (SPD) gern Ortsbürgermeister bleiben möchte, hat die CDU mit dem 18-jährigen Robin Triebsch ihren Kandidaten für das Ortsbürgermeisteramt benannt. Neu auf dem Wahlzettel ist die „Wählergemeinschaft für Kirchhorst!“, die neben Thomas Mazur auch mit Carsten Kupferberg und Jelena Tomasello-Arena ins Rennen geht. Insgesamt gibt es 23 Kandidatinnen und Kandidaten, die über die Geschicke Kirchhorsts mitbestimmen wollen.

Von Carina Bahl