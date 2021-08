Altwarmbüchen

Im Wahlkampf geht es auch immer wieder darum, Ideen zu diskutieren. Mit einer Isernhagen-App und einen IT-Campus würde Isernhagens CDU-Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer gern die Digitalisierung in der Gemeinde und an den Schulen voranbringen. Mit Dorothee Bär, CSU-Staatsministerin für Digitalisierung, und Hendrik Hoppenstedt, CDU-Staatsminister im Kanzleramt, sowie IT-Spezialisten und Vertretern vom Gymnasium und IGS diskutierte er am Freitag bei den Altwarmbüchener Firmen Simplex und Wirth Elektronik darüber.

IT-Campus stößt bei IGS und Gymnasium auf Zustimmung

In einem IT-Campus in Isernhagen sollen sich nach Vorstellung von Mithöfer junge Unternehmen in einem gemeinsamen Komplex ansiedeln. Dabei sollen auch Schulen ins Boot genommen werden, um Kindern einen frühen Kontakt mit der IT-Branche zu ermöglichen. Die Idee stieß bei Martin Conrad, Konrektor des Gymnasiums, wie auch bei IGS-Schulleiter Jens Könecke auf Interesse. Beide Schulen könnten sich die Zusammenarbeit mit einem Campus vorstellen, wo Praktika und später Ausbildungen für ihre Schülerinnen und Schüler möglich wären.

„Die Kooperation wäre auch mit unserem Lehrplan vereinbar“, sagte der IGS-Schulleiter. Indes sprach sich der Konrektor des Gymnasiums eher dafür aus, das Angebot an die Schule zu bringen, anstatt in den Unternehmen anzusiedeln. Dorothee Bär riet wiederum dazu, statt einer festen Ansiedlung eines IT-Campus, zunächst einen Laborbus auszuprobieren, um Kindern und Jugendlichen Informationstechnik näherzubringen. Zu Mithöfers zweiter Idee mit einer eigenen Isernhagen-App den Bürgerinnen und Bürgern Dienstleistungen des Rathauses digital und mobil zu ermöglichen, verwies Bär auf die E-ID im Personalausweis, mit der schon wichtige Dienstleistungen online abrufbar seien.

Von Katerina Jarolim-Vormeier