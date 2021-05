Isernhagen

Die FDP in Isernhagen hat ihre Mannschaft für das Superwahljahr 2021 aufgestellt. „Es gibt viel Konstanz, aber auch viele neue Gesichter “, betont Isernhagens FDP-Vorsitzende Christiane Hinze. Man habe versucht, die Vielfältigkeit der Bewohner Isernhagens abzubilden – mit einer bunten Mischung von Berufen, Geschlechtern und Altersgruppen.

Christian Possienke auf Listenplatz 1 für den Rat

Christian Possienke, der ebenfalls in das Rennen um den hauptamtlichen Bürgermeisterposten der Gemeinde Isernhagen geht, steht auf Listenplatz 1 für den Rat. Possienke ist aktuell Ratsvorsitzender und hatte bereits angekündigt – sollte es mit der Wahl zum Bürgermeister nichts werden – diese Aufgaben gern weiterführen zu wollen. Und das sind die weiteren Kandidaten auf der FDP-Liste für den Rat in gewählter Reihenfolge: Christiane Hinze, Cord Burchard, Ulrich von Rautenkranz, Oliver Kirchmair, Daniela Latzel, Bianca Beyer, Helge Mensching, Danielle Stobinski, Manfred Kobusch, Jens Meyburg, Claudia Westmann, Christian Bittner, Simon Kruse, Thomas Pfleiderer, Philipp Weber und Johannes Jaschke.

Für die Ortsräte kandidieren in Altwarmbüchen: Cord Burchard, Daniela Latzel, Tim Pero Ahrendt, Danielle Stobinski, Thomas Pfleiderer und Philipp Weber. In Kirchhorst: Ulrich von Rautenkranz, Sandra Kath, Christian Possienke, Claudia Westmann und Andreas Glombik. In Neuwarmbüchen: Manfred Kobusch und Helmut Bode. In N.B.: Karsten Kowala und Mohamad Sepid Darkhah. In H.B.: Oliver Kirchmair, Simon Kruse, Helge Mensching und Christian Bittner. In F.B.: Johannes Jaschke. In K.B. kandidieren Jens Meyburg, Bianca Beyer, Dennis Bertog und Markus Kellner für den Ortsrat. Der amtierende Ortsbürgermeister in K.B. und FDP-Fraktionsvorsitzende Matthias Kenzler kandidiert im September nicht wieder für die Liberalen.

Von Carina Bahl