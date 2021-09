Isernhagen

34 Mandate gibt es im Rat der Gemeinde Isernhagen, hinzu kommt der ebenfalls am Sonntag, 12. September, zu wählende hauptamtliche Bürgermeister oder die hauptamtliche Bürgermeisterin. 97 Bewerberinnen und Bewerber haben sich für einen Sitz im Rat aufstellen lassen – aus sieben Parteien, einer Wählergemeinschaft sowie zwei Einzelkandidaten. Der älteste Kandidat ist Jahrgang 1943, der jüngste 2003. Die AfD steht in Isernhagen mangels Kandidaten nicht mehr zur Wahl.

Das sagen die Parteien zu wichtigen Themen in Isernhagen

Mehr als 25.000 Menschen leben in der Gemeinde Isernhagen. Wahlberechtigt ist bei den Kommunalwahlen am Sonntag jeder, der mindestens 16 Jahre alt sind – das trifft auf rund 20.000 Isernhagenerinnen und Isernhagener zu. Je nachdem, in welchem Ortsteil der Gemeinde man wohnt, darf man dort auch die Besetzung seines Ortsrats mitbestimmen. Die Größe des Gremiums richtet sich nach der Einwohnerzahl des Dorfes.

Das sind die Kandidaten und Themen für die neuen Ortsräte

Diese Kandidaten treten für den Rat der Gemeinde Isernhagen an

CDU: Tim Mithöfer, Anja Moch, Marc Wiezoreck, Heinrich Bätke, Helmut Lübeck, Vanessa Schenke, Julien Jopp, Norma Remmer, Simon Müller, Ingo Baade, Phillipp Schütz, Melanie Czyczyk, Laurin Remmer, Stephanie Buhtz, Wolfgang Determann, Bastian Auerbach, Steffen Knieriemen, Alexander Drilling, Robin Triebsch, Karl-Ludwig Rörup, Sascha Rehkopf, Maren Becker, Dirk Schnehage, Hendrik Reeps, Lucas Lahmann, Melanie Bähre-Voltmer, Timm Jacobsen, Burkhard Kinder, Marco Zajac und Sabine Wirth.

SPD: Leyla Hatami, Philipp Neessen, Herbert Löffler, Harald Müller, Stefanie Rennspieß, Reinhard Lensch, Gudrun Krone-Höpfner, Christian Helfers, Marc Leppich, Tammo Külp, Tobias Poremba, Marlis Helfers, Maike Assadi, Fidan Ibraguimova, Christian Noack, Christoph Anger, Justus Jarosch, Dimitris Efstratiadis, Till Bretzke, Dieter Wolf, Jacob Vogt und Guido Grabowski.

Grüne: Gretha Burchard, Jessica Rothhardt, Fabian Peters, Ute Wolf, Christof Litschko, Anke Schmidt, Tobias Redlin, Isabell Zecher, Christiane Schmiedl-Bötticher, Tobias Rothhardt, Annette Heuer, Felix Schünemann, Carmen Merkel, Antje Schenke, Nadine Lievenbruck und Frank Languth.

FDP: Christian Possienke, Christiane Hinze, Cord Burchard, Ulrich von Rautenkranz, Oliver Kirchmair, Daniela Latzel, Bianca Beyer, Helge Mensching, Danielle Stobinski, Manfred Kobusch, Jens Meyburg, Claudia Westmann, Christian Bittner, Simon Kruse, Thomas Pfleiderer, Philipp Weber und Johannes Jaschke.

Bürgerstimme Isernhagen: Heiko Weichert, Hans Lauterwald, Anette Heinze, Klaus Nitschke, Christina Meier-Eichhorn, Stefan Meier und Barry-Michael Jones.

Die Partei: Oliver Schlue

Die Basis: Sabine Adler

Freie Wählergemeinschaft „Wir für Isernhagen“: Jürgen Wirtz

Einzelkandidaten: Matthias Kenzler und Hans-Heinrich Redeke.

Von Carina Bahl