Neuwarmbüchen

Mit rund 2500 Menschen, die im Juli ihren Hauptwohnsitz dort angemeldet hatten, ist Neuwarmbüchen nicht der kleinste Ortsteil Isernhagens. Doch mit Blick auf die Zahl der Kandidaten, die sich im Dorf politisch engagieren wollen, liegt Neuwarmbüchen ganz hinten: Nur zehn Personen haben sich in den Parteien gefunden. Wer von ihnen in den Ortsrat kommt, das entscheiden die rund 2100 Wahlberechtigten am Sonntag, 12. September, mit ihrer Stimme. Gewählt wird im Haus der Begegnung, Immenzaun.

Eines der Themen, die sich der neue Ortsrat Neuwarmbüchen wohl auf die Fahnen schreiben muss, ist die Reaktivierung der Dorfgemeinschaft: Das einst große Dorffest gibt es seit vielen Jahren nicht mehr, das Schützenfest des kleinen örtlichen Vereins ist längst auf einen Tag geschrumpft und findet meist eher im internen Kreis statt. Und auch die Gastronomie im Ort als möglicher Treffpunkt ist rar. Da gibt es nach der Pandemie noch viel Luft nach oben. Den Kernort Neuwarmbüchen und die Gartenstadt Lohne mit mehr als dem Pfad der Menschenrechte zu verbinden, bleibt wohl auch in der nächsten Wahlperiode eine Aufgabe.

Was macht eigentlich ein Ortsrat? Bestimmendes politisches Gremium in den Städten und Gemeinde sind die Stadt- oder Gemeinderäte. Darunter gibt es in den meisten Ortschaften in Niedersachsen einen Ortsrat. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ortsratsmitglieder ist es, sich um die Belange des Dorfes und seiner Bewohner zu kümmern und das gegenüber der Verwaltung und dem Stadt- oder Gemeinderat auch zu vertreten. Im begrenzten Rahmen darf der Ortsrat über Angelegenheiten des Dorfes selbst bestimmen: Zum Beispiel bei der Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtungen des Dorfes, die Pflege des Ortsbildes, oder die Vereins- und Brauchtumsförderung. Der Stadt- oder Gemeinderat muss ihm dafür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Ortsratssitzungen sind öffentlich. In der Regel besteht zu Beginn jeder Sitzung für die Bürger die Möglichkeit, den Ortsratsmitgliedern und den Verwaltungsvertretern Fragen zu stellen. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Bebauungsplan der Gartenstadt Lohne als Thema

Ein Punkt, den es für die Gartenstadt Lohne politisch weiterhin zu klären gilt, ist eine mögliche Änderung des Bebauungsplans, die den jungen Familien, die inzwischen verstärkt nach Lohne ziehen, Möglichkeiten bieten würden, ihre Häuser zu vergrößern. Während die Sparkasse im Ort 2019 geschlossen wurde, ist die Zukunft der kleinen Dorfgrundschule gesichert. Nach der Fusion mit der Grundschule Kirchhorst wird der Standort in Neuwarmbüchen erhalten bleiben und ebenfalls den Ganztagsbetrieb aufnehmen. Nur die Frage, wo die Kinder dann mittags essen werden, ist noch nicht endgültig geklärt.

Zehn Kandidaten für sieben Mandate

Der Ortsrat Neuwarmbüchen hat sieben Sitze. Ortsbürgermeisterin ist aktuell Maren Becker (CDU), sie kandidiert für eine weitere Amtszeit. Bisher sitzen im Ortsrat drei CDU-Mitglieder, die SPD hat genauso wie die Grünen einen Sitz, die FDP hat zwei Mandate inne. Alle Parteien haben Kandidaten für das am 12. September neu zu besetzende Gremium aufgestellt.

