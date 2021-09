Isernhagen

Das Ergebnis steht fest: Die Bürgermeisterwahl in Isernhagen wird in einer Stichwahl entschieden. Tim Mithöfer (CDU) holte mit 34,44 Prozent die meisten der Stimmen, verfehlte aber die absolute Mehrheit und muss daher in die Stichwahl. Sein Konkurrent wird am Sonntag, 26. September, Philipp Neessen (SPD) sein, der mit 28,62 Prozent der Stimmen auf Platz zwei landete. Gretha Burchard (Grüne) holte 17,42 Prozent der Stimmen, Christian Possienke (FDP) 10,59 Prozent und Matthias Kenzler (parteilos) 8,94 Prozent.

Mithöfer: „Ich sehe das als klares Votum“

Mithöfer hätte sich nach eigener Aussage zwar eine absolute Mehrheit gewünscht, um keine Stichwahl zu brauchen. Aber bei fünf Kandidaten sei eine Stichwahl nichts Überraschendes. „Ich sehe das als klares Votum“, sagte Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer (CDU) zu seinen knapp 35 Prozent. Er wolle in den nächsten zwei Wochen die Bürgerinnen und Bürger von seiner Qualifikation, Kompetenz und Leidenschaft überzeugen. Denn das Amt des Bürgermeisters verlange eben diese bei 300 Mitarbeitern und fast 70 Millionen Euro Haushalt.

Neessen: Motiviert für die Stichwahl

Auch Bürgermeisterkandidat Neessen (SPD) zeigte sich kämpferisch und positiv überrascht vom Wahlausgang. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Neessen auf der Wahlparty der Sozialdemokraten. Für die Stichwahl in zwei Wochen sei er nun richtig motiviert. „Jetzt geht es darum, noch mal Vollgas zu geben.“ Es wolle nun auch noch die Menschen in Isernhagen überzeugen, die vorher andere Kandidatinnen und Kandidaten gewählt haben.

Enttäuschung bei Burchard und Possienke

Gretha Burchard (Grüne) verpasste die Stichwahl. „Das ist schade, die Welt geht davon aber nicht unter“, sagte sie. Isernhagen sei eine konservative Gemeinde, was es für die Grünen schwermache. Völlig überraschend sei das Ergebnis nicht. “Wir können und wollen nicht mit dem Wahlkampf anderer Parteien mithalten“, sagte Burchard. Die 38-Jährige will sich künftig im Gemeinderat engagieren. “Ich hoffe, dass sich der neue Bürgermeister - wer auch immer es sein wird - an seine Versprechen hält.“

FDP-Kandidat Christian Possienke machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Zum zweiten Mal hat er nun bei einer Bürgermeisterwahl in Isernhagen verloren. „Ich habe etwas anderes erwartet“, sagte Possienke zum Ergebnis von rund 11 Prozent. „Ich freue mich aber darauf, dass der neue Bürgermeister gute Dienste für Isernhagen leisten wird.“

Matthias Kenzler holte den letzten Platz. „Ich bin aber nicht enttäuscht, sondern freue mich, dass ich alles mal ein wenig aufmischen durfte“, betont er. Vor allem in K.B. konnte der dortige Ortsbürgermeister viele Stimmen ziehen. Letztlich habe es aber wohl an Zeit und einem großen Unterstützerteam gefehlt, um sich in ganz Isernhagen schnell genug bekannt zu machen.

Das vorläufige Endergebnis lässt weiterhin auf sich warten. Zwei Briefwahlbezirke sind noch nicht ausgezählt. Inzwischen ist auch Philipp Neessen (SPD) im Schulzentrum angekommen und lässt sich zum Einzug in die Stichwahl beglückwünschen.

Es braucht Geduld....30 von 32 Wahlbezirken sind ausgezählt. Die letzten zwei Ergebnisse lassen auf sich warten. Klar ist aber schon jetzt: Es wird eine Stichwahl am 26. September geben - mit Tim Mithöfer (CDU) und Philipp Neessen (SPD).

Auch Christian Possienke schafft es mit aktuell rund 11 Prozent der Stimmen voraussichtlich nicht in die Stichwahl in zwei Wochen. "Ich habe etwas anderes erwartet", sagte Possienke. "Ich freue mich darauf, dass der neue Bürgermeister gute Dienste für Isernhagen leisten wird."

Für die Kandidatin der Grünen, Gretha Burchard, reicht es zum jetzigen Stand nicht für die Stichwahl. "Das ist schade, die Welt geht davon aber nicht unter", sagte Burchard. Isernhagen sei eine konservative Gemeinde, was es für die Grünen schwer mache.

Einzelkandidat Matthias Kenzler wird es nach dem jetzigen Stand nicht in die Stichwahl schaffen, er liegt auf dem letzten Platz. "Ich bin aber nicht enttäuscht, sondern freue mich, dass ich alles mal ein wenig aufmischen durfte", betont er. Vor allem in K.B. konnte der dortige Ortsbürgermeister viele Stimmen ziehen. Letztlich habe es aber wohl an Zeit und einem großen Unterstützerteam gefehlt, um sich in ganz Isernhagen schnell genug bekannt zu machen.

Auch die CDU ist inzwischen im Schulzentrum angekommen und zeigt sich zufrieden mit dem Zwischenstand."Ich sehe das als klares Votum", sagt Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer (CDU). Er wolle in den nächsten zwei Wochen die Bürgerinnen und Bürger von seiner Qualifikation, Kompetenz und Leidenschaft überzeugen, denn das Amt des Bürgermeisters verlange eben diese bei 300 Mitarbeitern und fast 70 Millionen Euro Haushalt.

Gute Stimmung bei der SPD: Philipp Neessen zieht voraussichtlich in die Stichwahl ein. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Neessen auf der Wahlparty der Sozialdemokraten. Die Zwischenstände hätten ihn positiv überrascht. Für die Stichwahl in zwei Wochen sei er nun richtig motiviert. "Jetzt geht es darum, noch mal Vollgas zu geben." Neessen sagte, er wolle nun die Menschen überzeugen, die vorher andere Kandidatinnen und Kandidaten gewählt haben.

Enttäuschung hingegen bei der FDP im Schulzentrum. "Wir haben dieses Ergebnis nicht erwartet", betont FDP-Chefin Christiane Hinze. Nach dem positiven Feedback aus der Bevölkerung wäre man wirklich davon ausgegangen, dass Christian Possienke es in die Stichwahl schaffe. Aktuell liegt er nur auf Platz 4 - mit 10,31 Prozent bei 20 von 32 ausgezählten Wahlbezirken. Weiterhin vorn liegen Tim Mithöfer (CDU) mit 35,13 Prozent und Philipp Neessen (SPD) mit 28,08 Prozent.

Obwohl die grüne Bürgermeisterkandidatin Gretha Burchard bei dem derzeitigen Zwischenstand nicht in die Stichwahl käme, ist die Stimmung bei der Wahlparty der Partei im spanischen Restaurant Pan y Vino gut. „Wir sind alle guter Dinge und warten gespannt“, sagte Burchard. „Selbst wenn es am Ende so ausgeht, geht die Welt davon nicht unter.“



Burchard selbst hat bereits am Morgen um 9 Uhr gewählt, um den Tag im Schwimmbad zu verbringen. „Das war ein entspannter Familientag.“

Halbzeit bei der Auszählung Die Hälfte aller Wahlbezirke in Isernhagen ist ausgezählt. Mit einer klaren Tendenz:

Tim Mithöfer (CDU): 35,43 Prozent

Philipp Neessen (SPD): 27,18 Prozent

Christian Possienke (FDP): 10,37 Prozent

Gretha Burchard (Grüne): 16,29 Prozent

Matthias Kenzler (Einzelkandidat): 10,72 Prozent

Im Schulzentrum wird parteiübergreifend und noch bei bester Laune die Auszählung verfolgt. FDP-Bürgermeisterkandidat Christian Possienke und Herbert Löffler (SPD) analysieren die ersten Zwischenstände.

Gut ein Drittel aller Wahlbezirke ist ausgezählt. Bisher wären Tim Mithöfer (CDU) und Philipp Neessen in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Isernhagen.

Bei der Kommunalwahl in Isernhagen hat heute übrigens die Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen den Hut auf. Sie hat die Wahlleitung inne. Ihr Stellvertreter ist Ordnungsamtleiter Jörg Schuster. Bürgermeister Arpad Bogya (CDU) konnte die Wahlleitung nicht selbst übernehmen, da heute über seine Nachfolge entschieden wird. Der Wahltag in Isernhagen lief gut, man hatte nur wenige Ausfälle bei den Wahlhelfern und Wahlhelferinnen, sagte Schuster auf Nachfrage. Corona habe damit nichts zu tun gehabt.

Die Isernhagenerinnen und Isernhagener bestimmen heute nicht nur ihren neuen Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin, sondern besetzen auch den Rat der Gemeinde neu. Bis dieses Ergebnis vorliegt, dürfte es noch eine Weile dauern. Blicken wir einmal zurück auf die letzte Wahl.



Bei der Kommunalwahl 2016 gab es folgendes Ergebnis:



CDU: 35,9 Prozent (-9 %Pkt.)

SPD: 24,2 Prozent (-3,8 % Pkt.)

Grüne: 11,8 Prozent (- 5,4 % Pkt.)

FDP: 13,1 Prozent (+ 5,1 %Pkt.)

AfD: 9,9 Prozent (+ 9,9 % Pkt.)

Bürgerstimme: 2,2 Prozent (+2,2 %Pkt.)

Einzelkandidatin Ute Bobe: 2,2 Prozent (+2,2 %Pkt.)

