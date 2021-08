Isernhagen

Mehr als 2700 Menschen möchten in Isernhagen ein Grundstück haben. Einmal abgesehen von der Wietzeaue II – wo soll Wohnraum entstehen?

Wir fragen die Parteien: Wo entsteht neuer Wohnraum?

Tim Mithöfer. Quelle: privat

„Alle Generationen sollen bei uns ein Zuhause finden. Wir werden Wohnungen schaffen für ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen, die das eigene Haus verlassen, aber in Isernhagen bleiben wollen. Auf diese Weise stehen Häuser für Familien bereit, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. In Baugebieten werden gleichermaßen Wohnangebote für jüngere und ältere Menschen (ähnlich Modell Renafan) berücksichtigt wie Bauplätze für Familien; beispielsweise Wietzeaue 2, Dorfmitte Kirchhorst, Bahnhofstraße H.B.“

Tim Mithöfer, CDU

Jessica Rothhardt. Quelle: privat

„Die Zeit neuer Baugebiete an den Ortsrändern ist vorbei. Wir konzentrieren uns auf Lückenschlüsse, Nachverdichtung sowie Bauen im Bestand. Für das Areal der alten Grundschule Altwarmbüchen wollen wir Mehrfamilienhäuser, generationenübergreifenden, barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum. Wir setzen dabei auf Entwicklung und Vermietung durch die Kreissiedlungsgesellschaft oder andere Genossenschaften, auch wenn die Erlöse aus dem Grundstücksverkauf geringer sind.“

Jessica Rothhardt, Bündnis 90/Die Grünen

Harald Müller. Quelle: privat

„Auch in Isernhagen sind die Bodenressourcen endlich und die Verkehrsbelastung bereits hoch. Daher sollte nur eine behutsame Entwicklung von Baugebieten einhergehend mit der Anpassung der Infrastruktur in H.B. und Kirchhorst erfolgen. Die Nutzung von Baulücken und Beseitigung von Leerständen sollte Vorrang haben. Wir wollen sicherstellen, dass alle Generationen in Isernhagen ein Zuhause finden, also Wohnraum auch für Menschen mit geringerem Einkommen geschaffen wird.“

Harald Müller, SPD

Ullrich von Rautenkranz. Quelle: privat

„Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die den Bau von Wohnräumen für alle Lebenssituationen ermöglicht, von der Single-Wohnung, über das Mehrgenerationenhaus, die Seniorenwohngemeinschaft bis zum Einfamilienhaus. Und Bauland ist knapp. Aus diesem Grund sehe ich die Nachverdichtung und Umnutzung von Gewerbeflächen und Mischgebieten als erforderlich und sinnvoll an. Wichtig ist hierbei aber auch: Der schöne dörfliche Charakter Isernhagens muss stets erhalten bleiben.“

Ullrich von Rautenkranz, FDP

Von Nina Andresen