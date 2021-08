Isernhagen

Der Bereich rund ums Rathaus in Altwarmbüchen wird gerade millionenschwer aufgewertet, aber auch in den anderen Ortsteilen gibt es noch kleine Zentren. Wir haben Parteienvertreter gefragt: Wie wollen Sie die kleinen Einkaufszentren in den Dörfern langfristig sichern?

Heinrich Bätke (CDU) Quelle: privat

„Nahversorger sind wichtig für die Identität und Lebensqualität der Ortsteile. Attraktive Nahversorger in Verbindung mit Geschäften des täglichen Gebrauchs sowie gastronomische Angebote ergänzen sich durch Schaffung von Kundenfrequenz. Diese brauchen attraktive Rahmenbedingungen. Auch Parkplätze sind hierfür bedeutsam. Der Ankauf von Grundstücken und Gebäuden mit hoher Gestaltungsrelevanz und weitsichtige Bauleitplanung schaffen Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten.“

Heinrich Bätke, CDU

Ute Wolf (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: privat

„Eine möglichst ausgeglichene Mischung von Aufenthaltsqualität, Geschäftsangeboten des täglichen Bedarfs und Wohnen ergibt lebendige Ortszentren. Die bestehenden örtlichen Zentren gilt es auf planerischer Ebene zu sichern und andererseits durch aktive Suche nach geeigneten Anbietern in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wie die ISEK-Umfrage gezeigt hat, wäre es zudem sinnvoll, Anbieter mit regionalen Bioprodukten in Geschäften und auf Märkten einzubinden.“

Ute Wolf, Bündnis 90/Die Grünen

Reinhard Lensch (SPD) Quelle: privat

„Wir wollen einen attraktiven, zusammenhängenden Platz zwischen Rathaus und Ladenzentrum. Die in ein Zentrumskonzept passende Integration der Raumressourcen dort sollte erfolgen. Die Implementierung von örtlichen Kleinzentren als Ortsmitte in den Ortschaften soll parallel erfolgen. Auch durch einen jährlichen ,Isernhagentag‘ abwechselnd in den Ortschaften kann der Fokus auch auf die kleinen Zentren vor Ort gelenkt werden.“

Reinhard Lensch, SPD

Lesen Sie mehr: Alle Infos und Berichte zur Kommunalwahl in Isernhagen

Daniela Latzel (FDP) Quelle: privat

„Wäre es nicht toll, wenn in unseren Ortsteilen mehr Leben herrschte? Wir wollen dafür unsere Ortsteile beleben, ganz behutsam, im Dialog mit den Menschen. Ziel muss doch sein, neue Institutionen, Gastronomie und Geschäfte mit entsprechenden attraktiven Angeboten anzusiedeln. Dies sorgt für mehr Leben in den einzelnen Ortsteilen. Wir sehen dabei die Unterstützung von inhabergeführten Geschäften als eine Kernaufgabe an. Dazu müssen wir die Rahmenbedingung schaffen.“

Daniela Latzel, FDP

Heiko Weichert (Bürgerstimme Isernhagen) Quelle: privat

„Die Ansiedlungen von Edeka in Kirchhorst und Rewe in Altwarmbüchen weisen den Weg. Ohne einen Lebensmittelmarkt als Anker geht nichts. Kleinen Händlern, Cafébetreibern etc. muss die Geschäftsgründung so leicht wie möglich gemacht werden. Hilfe beispielsweise bei Ladensuche und Kontaktunterstützung seitens der Gemeinde ist da hilfreich. Folglich muss auch in den anderen Orten ein kleines Zentrum mit mehreren Anbietern verbleiben, um zu bestehen.“

Heiko Weichert, Bürgerstimme Isernhagen

Von Nina Andresen