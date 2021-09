Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern stets für fünf Jahre gewählt.

Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Büchereien und Spielplätze investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation.

Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Finanzausschuss, Schulausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Gemeinde zu planen und darüber zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Die Ausschüsse entscheiden jetzt nichts final, sondern beraten nur und geben an den Rat eine Empfehlung ab, was dieser beschließen sollte. Der Rat hat stets die endgültige Entscheidung zu treffen – hält sich aber meist an die Empfehlungen aus den Ausschüssen.