Ihr Wahlprogramm und die wichtigsten Antworten auf die Fragen im Wahlkampf kennen die fünf Bürgermeisterkandidaten in Isernhagen inzwischen aus dem Effeff. Wir haben zwei Wochen vor der Wahl noch einmal Spontaneität eingefordert und sie an ihrem Lieblingsplatz im Speeddate 20 Sätze beenden lassen. Heute: Philipp Neessen (26), Kandidat der SPD.

1. Die Isernhagener Mitte ist mein Lieblingsort, weil ...

... hier die meisten Ortsteile Isernhagens aufeinandertreffen und ich hier gut mit meinen Hunden bei einem Spaziergang die Ruhe genießen kann.

2. Der Wahlkampf war für mich bisher ...

... ein Erlebnis, das ich nie in meinem Leben vergessen werde und das von vielen tollen, neuen Begegnungen geprägt war.

3. Das Thema, auf das ich am häufigsten bisher angesprochen wurde, ist ...

... der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Und diesen will ich als Bürgermeister auch schaffen. Ich bin der einzige Kandidat, der verspricht, dass es mit ihm in Isernhagen auch Wohnraum für einen Preis unter 10 Euro pro Quadratmeter geben wird.

4. Eine Frage, die man mir ruhig mal stellen sollte, wäre ...

... ob ich für immer in Isernhagen bleiben möchte.

5. Meine Antwort darauf wäre ...

... auf jeden Fall. Und nur zu gern würde ich auch, wenn man mich wählt, die Amtszeit von Herrn Bogya mit 25 Jahren als Bürgermeister von Isernhagen noch toppen.

6. Meine größte Unterstützung im Wahlkampf ...

... sind meine Freundin, meine Familie, meine Freunde und die SPD Isernhagen.

7. Meine Chance, Bürgermeister zu werden ...

... halte ich inzwischen wirklich für sehr groß. Das liegt an den vielen positiven Rückmeldungen, die ich in den Gesprächen und Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern bekommen habe.

8. In einer Stichwahl sehe ich mich mit ...

... Tim Mithöfer. Aber nur, weil er die CDU-Mitgliedschaft innehat und auch der amtierende Bürgermeister CDU-Mitglied ist.

9. Das erste Thema, das ich als Bürgermeister angehen werde, ist ...

... bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum für alle Generationen für unter 10 Euro den Quadratmeter zu schaffen. Das ist mit einer eigenen kommunalen Entwicklungsgesellschaft möglich oder beispielsweise mit der Kreissiedlungsgesellschaft. Ein Konzept für die Umsetzung werde ich mit dem starken Team im Rathaus schnellstmöglich erarbeiten.

10. Isernhagens Wirtschaft ...

... ist ein Aushängeschild in der Region Hannover und sollte durch den Bürgermeister noch mehr gefördert und unterstützt werden.

11. Was Isernhagen fehlt, ist ...

... zunächst einmal ein neuer Bürgermeister. Es fehlt aber auch an Angeboten für Kinder und Jugendliche und an Unterstützung für die vielen engagierten Ehrenamtlichen in den Vereinen.

12. Das letzte Mal mit dem Bus gefahren bin ich ...

... vor circa zwei Monaten nach Langenhagen zu meiner Arbeit.

13. Einkaufen gehe ich ...

... liebend gern in Isernhagen – ob im Supermarkt, beim Optiker oder im Buchladen. Wir haben hier viele gute Läden in der Gemeinde. Nur Kleidung kaufe ich außerhalb der Gemeinde.

14. Das Besondere an der Gemeinde ist ...

... die Nähe zur Stadt Hannover, aber auch zur Natur, zu Seen und Feldern, einfach die Lage im absoluten Grün.

15. Etwas, das ich sofort im Rathaus ändern würde, wäre ...

... unter Beachtung von Corona-Aspekten das Bürgerbüro wieder zu öffnen und einen Schnellservicepunkt dort einzurichten. An diesem könnten Bürgerinnen und Bürger auch ohne Termin spontan ihre Angelegenheiten regeln, allerdings dann mit unter Umständen längeren Wartezeiten.

16. Meine Freunde würden mich beschreiben als ...

... zielstrebig, immer ansprechbar, vielleicht gern mal eine Minute zu spät, aber auf jeden Fall hilfsbereit und ehrlich.

17. Meine Kritiker sagen über mich ...

... dass ich zu jung wäre für das Amt des Bürgermeisters. Aber mit meiner Entwicklung und meinem politischen wie beruflichen Werdegang in den vergangenen Jahren kann ich sie meistens vom Gegenteil überzeugen.

18. Etwas, das mich wirklich ärgert, ist ...

... dass die CDU und die FDP im Wahlkampf eine kinderfreundliche Kommune versprechen, obwohl sie mehrere Vorhaben für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren ausgebremst oder abgelehnt haben. Zum Beispiel hat die CDU im Rat die Badeinsel im Altwarmbüchener See abgelehnt, die gab es nur dank knapper Mehrheit der anderen Fraktionen. Und auch die Graffitiwand und einen Partyraum, den Jugendliche hätten mieten können, wurden abgelehnt.

19. Den 12. September verbringe ich ...

... zuerst im Wahllokal und dann mit meiner Freundin und meinen Hunden auf einem ausgedehnten Spaziergang. Abends kann ich dann mit Parteifreunden und meiner Familie hoffentlich meinen Wahlsieg feiern.

20. Wenn ich nicht gewählt werde, dann ...

... werde ich weiterhin meinen tollen Job ausüben und mich als ehrenamtlicher Ratspolitiker für die Bürger und Bürgerinnen in Isernhagen einsetzen.

