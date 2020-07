Schillerslage

„Das ist einfach geil! Mal etwas ganz Außergewöhnliches“, sagt Rockkantine-Bassist Ingo Lühning. Er hat mit seiner Coverband schon auf vielen Veranstaltungen gespielt. Aber vor 250 Treckern noch nicht. „Das hat einen Touch von Wacken“, ergänzt er. Caroline Thieleking und Kristin Dröse aus Burgdorf haben innerhalb weniger Wochen das Konzert „ Trecker rockt“ organisiert. 250 Traktoren, das bedeutete 500 Besucher – größtenteils Landwirte. „Wir haben noch viel mehr Kartenwünsche gehabt, aber mehr Fahrzeuge durften wir wegen der Abstandsregeln nicht auf den Acker lassen“, sagt Thieleking.

„Es ist schön, dass mal etwas speziell für Bauern gemacht wird“, sagt Anja Krüger. Spätestens beim Auftritt der Rockkantine sind alle aus dem Häuschen, tanzen auf dem staubigen Boden zu den Hymnen vergangener Dekaden. Die Besucher genießen den Abend sichtlich. Alle haben sich auf die außergewöhnliche Veranstaltung gut vorbereitet. Vor allem bei der Ausstattung mit Sitzmöbeln, von denen aus man das Geschehen gut verfolgen kann und gleichzeitig bequem sitzt, zeigt sich die Kreativität und das handwerkliche Geschick der Konzertgäste.

Mit selbst gebautem Podest zum Konzert

Heidmar Felixson, früherer Handball-Nationalspieler, nun Jugendkoordinator bei der TSV Burgdorf und Pferdebesitzer, hat sich innerhalb von drei Tagen eine Holzkonstruktion gezimmert, damit er und seine Frau Sandra Felixson-Peters gut sitzen können. Entstanden ist ein großes Holzpodest mit Beleuchtung, auf dem zwei bequeme Gartenstühlen samt Tischchen Platz haben. „Erst war der Gedanke, nur eine Holzpalette zu nehmen. Doch dann wurde die Idee immer ausgefeilter“, schildert Felixson-Peters, lehnt sich entspannt zurück und nippt an ihrer Weißweinschorle. Während ihr Mann mit einer Bierflasche in der Hand im Rhythmus zum „T.N.T.“-Cover von AC/DC hüpft.

TSV Burgdorfs Handball-Jugendkoordinator Heidmar Felixson und seine Frau Sandra haben sich für das Event ein besonderes Holzpodest gebaut. Quelle: Mark Bode

In der zweiten Reihe haben es sich Michael Kage und Partnerin Anja Krüger in einer Radladerschaufel bequem gemacht. „Wir haben alles mitgenommen, was warm ist“, sagt Krüger. Die beiden sind Schäfer und sitzen gelegentlich in der Schaufel, wenn sie bei den Schafen sind. Bis zu vier Meter könnte Kage die Schaufel in die Höhe befördern. „Wenn wir weiter hinten gewesen wären, hätten wir das wohl gemacht“, sagt er.

Renn-Rasenmäher darf aufs Gelände

Sonderlich groß ist er nicht. Deshalb hatte Besitzer Alexander Floto befürchtet, mit seinem Renn-Rasenmäher nicht auf das Gelände zu kommen. „Aber das lief ganz unkompliziert“, berichtet er. Gemeinsam mit seinem Freund Michael Boltz ist er aber nicht den ganzen Weg aus Thönse mit dem Rasenmäher gefahren; die beiden hatten den Rasenmäher auf einen Hänger geladen und ihn erst kurz vor dem Acker wieder heruntergelassen. „Es ist super, dass endlich mal wieder etwas los ist“, sagt auch er. „Man trifft Leute, kann Abstand halten und hat jede Menge Spaß.“

Auf dem kleinen Rasenmäher machen es sich die beiden Thönser Alexander Floto (links) und Michael Boltz bequem. Quelle: Mark Bode

Diesen Spaß haben sicherlich die meisten Besucher – auch wenn die Sicht auf die Bühne ab der dritten Reihe kaum noch möglich ist. „Das ist so, als wenn im Kino eine größere Person direkt vor einem sitzt. Dann ist die Sicht auch eingeschränkt“, sagt Caroline Thieleking. Rouven Flörke, der als Abschleppdienstfahrer im Schwerlastbereich tätig ist, steht mit seinen Kollegen in der hintersten Reihe. „Das ist völlig egal. Hauptsache, man ist dabei und kann die Musik hören.“

Gleich eine ganze Couchgarnitur haben Ingo und Katrin Kage aus Obershagen mitgrbracht. „Ich finde es unglaublich, was die Organisatoren hier auf die Beine gestellt haben“, sagt Katrin Kage. „Das ist eine ganz feine Sache“, ergänzt ihr Mann. „Das ist endlich mal wieder etwas anderes, man kommt raus, sieht andere Leute“, schwärmt sie und trinkt einen Schluck aus ihrer Flasche.

Für Uetzer Festwirt ist es die erste Veranstaltung

Helfer, die mit Bollerwagen durch die Reihen ziehen, verteilen Getränke. Zudem hat Festwirt Benjamin Koch mit seinem Team einen Verkaufsstand aufgebaut. „Das ist in diesem Jahr unser erstes Event“, sagt der Uetzer Festwirt. „Es ist eine super Idee, Trecker rockt zu starten. Außerdem ist es schön, dass die Organisatoren auf lokale Kooperationspartner setzen.“ Das ist Thieleking ein großes Anliegen gewesen. Sie möchte Menschen unterstützen, denen durch die Corona-Krise die Einnahmen weggebrochen sind. Und besonders hart trifft die Pandemie die Event- und Konzertbranche.

Festwirt Benjamin Koch sowie dessen Mutter Elke und Mitarbeiterin Ann Christin McKenzie bewirten die Konzertbesucher. Quelle: Mark Bode

Das Zelt über der Bühne mit 200 Quadratmetern stammt ebenfalls von Koch. „Ein gutes halbes Jahr haben wir kein Zelt mehr aufgebaut. Da muss man am Anfang ein wenig überlegen“, sagt er. Auch die Rockkantine hat nach Aussage ihres Sängers Thomas Henner mit Trecker rockt den ersten Auftritt seit Silvester. „Es kann sein, dass sich der Fehlerteufel einschleicht“, warnt er die Zuschauer vor. „Ist doch egal, Hauptsache Spaß“, ruft Gitarrist Kai Steffen. Diesen Spaß bringt die Gruppe bestens rüber. Nach dem zweiten von insgesamt drei Sets ändert sich die Musikrichtung rapide. „Schäfer Heinrich“ übernimmt mit seinen Schlagerliedern. „Wir wollen für alle etwas anbieten“, erläutert Thieleking den Mix.

Rockkantine-Bassist Ingo Lühring bespaßt die Zuschauer bei seinen Ausflügen von der Bühne. Quelle: Mark Bode

Fortsetzung folgt vielleicht im Herbst

Thieleking fühlt sich durch die Reaktionen der Besucher bestätigt und ermutigt. „Mein Plan wäre es, für den Herbst ein weiteres Konzert zu organisieren und Trecker rockt zu einer festen Veranstaltung im Jahr zu machen“, sagt sie am Morgen nach der Premiere. Doch bislang seien das nur Gedankenspiele. „Wir müssen erst im Organisationsteam darüber sprechen.“ Die Weichen, aus „ Trecker rockt“ eine Veranstaltungsreihe zu entwickeln, hat das Team schon gestellt: „Wir haben die Lizenz für das Logo , Trecker rockt’ gekauft“, sagte Thieleking.

Von Mark Bode und Anette Wulf-Dettmer