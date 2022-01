Isernhagen F.B

Der Jazzpianist David Helbock kommt für ein Konzert nach Isernhagen. Am Donnerstag, 10. Februar, tritt Helbock mit seinem Programm „Von Beethoven bis John Williams“ ab 20 Uhr im Kulturkaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in F.B. auf.

Der aus Österreich stammende Jazzpianist gehört zu der Generation junger Jazzmusiker, die die Grenzen ihres Metiers sprengen, die das musikalische Verständnis von Alt und Neu, von Komposition und Improvisation, von Stil und Persönlichkeit verändern und ihren eigenen Weg gehen, kündigt das Kulturkaffee an. Kaum ein anderer Pianist habe dabei in jungen Jahren eine ähnlich hohe Schlagzahl in Sachen Albumveröffentlichungen und Konzerten vorgelegt.

Helbock hat ein Jahr lang jeden Tag ein Stück komponiert

Helbock spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier, studierte am Konservatorium Feldkirch bei Professor Ferenc Bognar Klavier, wo er 2005 sein klassisches Konzertfach-Diplom mit Auszeichnung abschloss. Seit 2000 nahm er zusätzlich Unterricht beim New Yorker Jazzpianisten Peter Madsen. Helbock spielte schon Tourneen auf allen Kontinenten der Welt, und auch als Komponist ist er sehr aktiv: Unter anderem setzte er ein großes „Jahreskompositionsprojekt“ um, in dem er für ein Jahr lang jeden Tag ein neues Stück komponierte.

In Isernhagen werden die Besucherinnen und Besucher verschiedene Stücke aus Helbocks Soloprogrammen hören – mit Stücken von Prince über John Williams bis Beethoven sowie eigene Kompositionen des Pianisten.

Vorverkauf für Konzert in Isernhagen läuft

Beim Konzert im Kulturkaffee gilt die 2G-Regel. Die Personenzahl ist reduziert, es gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Der Eintritt kostet 20 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Voranmeldungen und Reservierungen werden erbeten und sind möglich unter Telefon (05139) 978 90 50 sowie mobil unter der Nummer (0172) 434 10 92 und auch per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de

Von Carina Bahl