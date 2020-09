Isernhagen K.B

„Verleih uns Frieden“ ist das Konzert überschrieben, das es am Sonntag, 13. September, ab 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. zu hören gibt.

Lange Zeit war es still geworden in den Kirchen – die Corona-Pandemie hatte für die Schließung der Gotteshäuser gesorgt. Auch heute ist das Singen dort noch nicht gewünscht. Doch auf der Bühne darf Sopranistin Martina Petersen am Sonntag ihre Stimme erheben. Sie trägt Werke vor, die sich getreu dem Titel des Konzerts der Zusage Gottes nach Frieden, seinem Beistand und Trost widmen. Als musikalischer Begleiter an der Orgel fungiert Hans-Jürgen Ulrich. Besucher dürfen sich auf Gesang, Orgelmusik, einen Psalm und Luthers Abendsegen freuen, heißt es.

Der Eintritt ist frei. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln: Maskenpflicht bis zur Einnahme des Sitzplatzes, der Mindestabstand muss eingehalten werden. Wer Krankheitssymptome aufweist, sollte dem Konzert fernbleiben. Spenden sind willkommen.

Von Carina Bahl