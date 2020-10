Isernhagen H.B

Bob Dylan und Neil Young haben Musiker auf der ganzen Welt inspiriert. Ersterem widmet sich die Band MasterPeace am 16. Oktober, und zwar mit einer weiblichen Stimme. Die Songs von Young singt Tino Standhaft am 17. Oktober am Motel California auf Einladung der Blues Garage unter freiem Himmel.

Bob-Dylan-Songs gesungen von einer Frau – das gab es so bisher nicht in der musikalischen Welt. Das störte Steffi Breiting wenig. Daher singt sie seit 2016 mit rauer, kräftiger Sopranstimme die Stücke der US-Folk-Legende, begleitet von weiteren Musikern in der Band MasterPeace. Dazu gehören Wolfram Bodag an Orgel, Piano und Harp sowie der bekannte Rockmusiker Mitch Ryder, der Brite Jeff Allen am Schlagzeug und Kuma Harada aus Japan an der Bassgitarre.

Anzeige

Als Cover-Band verstehen sie sich nicht, denn die Lieder sind neu arrangiert und sollen so eine ganz eigene Note bekommen. Zu den ausgewählten Songs gehören die Klassiker „All Along the Watchtower“ und „Like a Rolling Stone”. Auch weniger bekannte Songs spielt die Band, darunter „Ballad of a Thin Man“ aus dem Jahr 1965 oder „License to Kill“. Eine „Verbeugung vor einem geistigen Riesen der Musik“ soll das Programm laut der Band sein. Denn es gebe kaum einen Musiker, der sich nicht von ihm hat beeinflussen lassen.

Steffi Breiting interpretiert mit ihrer Sopranstimme die Songs von Bob Dylan komplett neu. Als Tribute-Band sehen sich die Musiker daher nicht. Quelle: Blues Garage

Neil Young als Vorbild

Den Spagat zwischen eigener Interpretation und Tribut an seinen musikalischen Helden schafft auch Tino Standhaft gemeinsam mit seiner Band, und das bereits seit einigen Jahren. Sowohl akustisch als auch im sogenannten „ Crazy Horse“-Sound veröffentlichte Standhaft 2015 und 2016 zwei Alben mit Young-Stücken. Dem deutschen TV-Publikum wurde er mit seiner Teilnahme an der Show „ The Voice of Germany“ im Jahr 2019 bekannt, in der er den Young-Song „The Needle and the Damage Done“ zum Besten gab.

Bratwurst und Bier unter freiem Himmel

Die Zahl der Tickets ist auf 200 begrenzt. Karten müssen vorab online gekauft werden. Das Publikum sitzt während des Konzerts. Vor Ort gibt es einen Bierwagen mit kühlen Getränken und ein Bratwurstimbiss.

Info: Am Freitag, 16. Oktober, steht MasterPeace – The Dylan Project auf der Bühne beim Motel California, Eisenstraße 14, in Isernhagen H.B. Tino Standhaft & Band treten am Sonnabend, 17. Oktober auf. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es unter www.bluesgarage.de, sie kosten 25 Euro. Mögliche kurzfristige Änderungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Von Elena Everding