Isernhagen F.B

Das KulturKaffee Rautenkranz stellt sein großes Schaufenster an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. auch in der nächsten Woche als Ausstellungsfläche zur Verfügung. In der Reihe Gedankenfenster sind dort von Sonntag, 31. Januar, bis Freitag, 5. Februar, Werke der Wiener Künstlerin Käthe Schönle zu sehen. Die Ausstellung ist rund um die Uhr geöffnet.

KulturKaffee muss weitere Veranstaltungen absagen

Der Country-Jazz-Abend mit Lars Bernsmann und Karsten Brudy (4. Februar) sowie die Literaturfrühstücke zu Kurt Schwitters (7. Februar) und Thomas Mann (14. Februar) mussten gerade abgesagt werden. „Wir bedauern das sehr und hoffen nach Monaten des kulturellen Stillstands auf eine baldige Wiedereröffnung“, sagen die Veranstalter Karin und Stefan Rautenkranz. Bereits gekaufte Eintrittskarten werden in Gutscheine umgewandelt. Die Kunstaktion im Fenster solle Künstlern daher die Möglichkeit bieten, ein Statement in der derzeit schwierigen Situation zu setzen. Der Zuspruch sei sehr positiv, teilen Karin und Stefan Rautenkranz mit.

Käthe Schönle gestaltet das nächste Gedankenfenster im KulturKaffee Rautenkranz. Quelle: privat

Schönle hat Visuelle Kommunikation und Freie Kunst studiert

Schönle setzt sich in Malerei, Zeichnung und Objekten kritisch mit der menschlichen Existenz auseinander und hinterfragt Strukturen und Beziehungsgeflechte in persönlichen wie auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Schönle hat an der Kunsthochschule in Kassel Visuelle Kommunikation und Freie Kunst studiert. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen national und international gezeigt und sind in privaten und institutionellen Sammlungen vertreten. Die Wienerin erhielt mehrere Stipendien und Förderungen, darunter den Kunstpreis der Stadt Kassel.

Von Carina Bahl