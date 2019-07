Isernhagen F.B

Sehr entspannt, so könnte man die Musik von Mathew James White beschreiben. Im KulturKaffee Rautenkranz ist er am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr live zu erleben und wird sicher auch seinen neuesten Song „Up high“ mitbringen, den er für seinen Sohn geschrieben hat.

Den in Hamilton ( Neuseeland) geborenen White kann man als klassischen Singer-Songwriter beschreiben. In seinen Songs singt er aus seinem stets bewegten Leben. Bereits in jungen Jahren siedelte er von Neuseeland nach Sydney ( Australien) über. Dort erreichte er den Status eines „ Local Heroes“, bevor es den Liedermacher nach London zog. Während seines sechsjährigen Aufenthalts dort arbeitete er mit namhaften Songwritern und Produzenten zusammen.

Mittlerweile ein Wahl-Berliner

Wer die Musik von Ed Sheeran, Passenger und Neil Finn mag, wird auch Whites Musik gut finden. Sein erstes Album „That’s just me“ erschien bereits 2004 und ist inzwischen restlos ausverkauft, aber noch als Download erhältlich. Bereits zwei Jahre später zog es den Musiker nach Berlin, um in Deutschland sesshaft zu werden.

Ende 2007 erschien sein zweites Album „Acoustic Guitars & Ooh La La’s“, welches auf Wunsch seiner Fans entstand – der Titel lässt es erahnen, es wurde rein akustisch aufgenommen. Eine deutliche Weiterentwicklung im Songwriting wurde ihm dann beim Nachfolger „528hz“ attestiert.

Direkt aus dem Wohnzimmer

Der umtriebige Musiker macht jedoch nicht nur solo eine gute Figur: Gemeinsam mit dem Songschreiber und Produzenten Martyn Phillips gründete er das Projekt „Mpath“. Durch Philipp Renz ergänzt, veröffentlichte das Trio 2007 neben einer EP auch die erste Single „Who will get the Marvin Gaye“. 2009 folgte das erste Full-Length-Album „Gravity“ und 2010 sein Nachfolger „Elevate“.

Dass er nicht nur als Musiker kreativ ist, bewies White mit dem Album „Songs from my Wohnzimmer“ aus dem Jahr 2015, welches live im heimischen Wohnzimmer aufgenommen wurde. Dieses Album erschien gleich im Doppelpack mit dem neuen „Mpath“-Studioalbum „Life of learning“.

Unterwegs durch Europa

Auf ständiger Europatour hat sich der Musiker über die Jahre eine wachsende Fan-Gemeinde aufgebaut. Im Jahr 2017 spielte er sogar beim Blue Balls Festival in Luzern – neben Stars wie Davis Gray, Pete Doherty und José Gonzales. Damit nicht genug: Zum Ende des Jahres veröffentlichte er sein viertes Studioalbum „I'm thinking of You”. Darauf blieb er nicht nur seinem Stil treu, das Album wird auch als sein bis dato persönlichstes Werk beschrieben. Auf dem Longplayer behandelt er nicht nur die allgegenwärtigen Themen Liebe, Glück und Hoffnung, sondern auch die Verarbeitung von Trauer und Verlust.

Wer den Live-Auftritt nicht abwarten will, kann sich auch schon mal auf der Facebook-Seite des Musikers umsehen. Dort informiert er nicht nur über kommende Auftritte, sondern gibt auch kleine Konzerte per Video. Körperlich anwesend wird er dann aber am 26. Juli im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68, in Isernhagen F.B., sein.

Karten gibt es im KulturKaffee

Der Eintritt zur Veranstaltung in der Reihe „ Kultursommer Isernhagen“ kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Für Voranmeldungen und Reservierungen ist das KulturKaffee unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50 und (01 72) 4 34 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de zu erreichen.

Von Alina Stillahn