Isernhagen F.B

Langeweile muss in den großen Sommerferien in Isernhagen nicht aufkommen. Karin und Stefan Rautenkranz werden auch 2021 mit dem Kultursommer in ihrem KulturKaffee an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Zum sechsten Mal wollen sie damit allen ein Angebot machen, die in den Ferien zu Hause bleiben – und nach einer siebenmonatigen Kulturpause in der Corona-Pandemie dürfte die Vorfreude umso größer sein. Ob Kabarett, Blues, Rock oder Literatur: Jede Woche gibt es von Ende Juli bis Anfang September einen neuen Auftritt, der sich sehen lassen kann.

Das ist das Programm des Kultursommers 2021

Den Auftakt des Kultursommers 2021 macht am Donnerstag, 22. Juli, ab 20 Uhr ein französischer Abend im Zeichen des Bleu-Jazz. Philippe Huguet, der bekannte Brel-Interpret, stellt in seinem aktuellen Programm die Großen des französischen Chansons vor: Trénet, Aznavour, Nougaro, Brassens, Gainsbourg und Piaf.

Am Donnerstag, 29. Juli, kommt um 19.30 Uhr Marco Tschirpke auf die Kleinstkunstbühne in Isernhagen F.B. Der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2018 hat sein Programm „Empirisch belegte Brötchen“ genannt. Der Kabarettist begleitet seine Gedichte und Lieder selbst am Klavier und verspricht vor allem ein intellektuelles Vergnügen. Horst Evers sagte einst über seinen Kollegen: „Ganz groß, der Herr Tschirpke, ganz groß!“

Marco Tschirpke tritt am 29. Juli mit seinem Programm „Empirisch belegte Brötchen“ im KulturKaffee auf. Quelle: Erik Neumann | studio luxabor

Weiter geht es am Sonntag, 1. Juli, mit einem Literaturfrühstück ab 11 Uhr im KulturKaffee mit Peter Behnsen. An diesem Vormittag dreht sich diesmal alles um Wilhelm Busch und seine Werke.

Am Freitag, 6. August, gibt es Blues vom Feinsten: Der amerikanische Sänger Greg Copeland lädt für 20 Uhr zum Bluesabend ins KulturKaffee – mit Musik von James Brown, Wilson Pickett und Luther Allison.

Freunde der klassischen Literatur kommen wiederum am Sonntag, 8. August, voll auf ihre Kosten: Beim nächsten Literaturfrühstück mit Peter Behnsen geht es dann ab 11 Uhr um den deutschen Dichter und Denker Johann Wolfgang von Goethe.

Rock-und Pop-Storys gemixt mit Livehits und Multimedia erwartet das Publikum wiederum am Freitag, 20. August, ab 20 Uhr. Jürgen Rau, erfolgreicher Produzent, erzählt Geschichten und Anekdoten nach Noten aus dem Backstagebereich der großen Stars. Begleitet wird er dabei vom Multi-Instrumentalisten und Echopreisträger Richard Rossbach.

Für das Finale des Kultursommers Isernhagen haben Karin und Stefan Rautenkranz am Donnerstag, 2. September, ab 20 Uhr den „Hirnschrittmacher des Deutschen Kabaretts“, H.G.Butzko, zu Gast. In seinem elften Programm unter dem Titel „aber witzig“ spürt Butzko dem Irrsinn nach, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht.

Eintritt kostet stets 20 Euro – Vorverkauf läuft

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Kultursommer 2021 kostet 20 Euro. Beim Literaturfrühstück ist das Frühstück dabei inklusive. Einlass ist stets eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Der Vorverkauf läuft ab sofort. Reservierungen sind möglich unter Telefon (05139) 9789050 oder (0172) 94 341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Carina Bahl