Das Team des Vereins Kulturtresen Isernhagen hatte am Donnerstagabend alle Hände voll zu tun, um 140 Besucher zu bewirten. Wie immer kamen die Gäste früh und genossen die Zeit bis zum Konzertbeginn bei gekühlten Getränken und kleinen Speisen – und in der Pause wurde Nachschub besorgt.

In der Grundschule an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen gaben Stephanie und Fritz Hamburg Oldies, Rock ’n’ Roll und selbstgeschriebene Stücke zum Besten. Auch bei ihrem dritten Auftritt am Kulturtresen sorgten sie für ausgelassenen Stimmung. Ohrwürmer wie „Good Morning America, How are You“, „Crying in the Rain“ – bekannt durch A-HA und die Everly Brothers – und Bob Dylans großer Hit „Blowin’ in the Wind“ sind die Basis ihres Erfolges.

Die Hamburgs präsentieren Schlager zum Mitsingen

Es gab reichlich Lieder zum Mitsingen – wie den Schlager „Sie hieß Mary Ann“, den Ralf Bendix bereits 1956 sang – und auch das Publikum im Kulturtresen war noch textsicher. Angeblich war dies auch das Lied vom ersten Auftritt von Fritz Hamburg, den er als Sechsjähriger in der Schule hatte, als er der Lehrerin vorsingen musste. Seemannsgarn? Wer weiß. Zu „Über den Wolken“ von Reinhard May durfte auch die 14-jährige Tochter Karlotta auf die Bühne und wurde lautstark gefeiert.

Dabei haben die Hamburgs beruflich einen ganz anderen Hintergrund. Stephanie, Mutter von vier Töchtern, arbeitet als Psychotherapeutin mit Kindern und Jugendlichen. Ihr Mann Fritz hat als Gymnasiallehrer mehr als 30 Jahre lang junge Erwachsene auf das Berufsleben vorbereitet.

Von Jürgen Zimmer