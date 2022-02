Isernhagen

„Wir hoffen sehr darauf, in diesem Jahr Kunstinteressierte und Künstlerinnen und Künstler wieder zusammenzubringen“, sagt der Vorsitzende des Kunstvereins Burgwedel-Isernhagen, Stefan Rautenkranz. „Denn Kunst lebt vom Austausch.“ Der Erfolg vergangener Aktivitäten macht ihm aktuell Mut für weitere Planungen. „Die zwei Ausstellungen im vergangenen Jahr haben guten Zuspruch erfahren“, resümiert er. „Das stimmt zuversichtlich, auch wenn durch die Pandemie alles schwieriger geworden ist.“ Und so wollen er und seine Mitstreiter aus dem Kunstverein auch in diesem Jahr wieder Kunstveranstaltungen in den beiden Kommunen auf die Beine stellen.

Geplant ist unter anderem eine Ausstellung im Isernhagenhof sowie eine Open-Air-Ausstellung im Alten Park in Großburgwedel. Seit Jahren wird der Park im Zentrum Burgwedels für drei Monate in eine Freiluftausstellung verwandelt, was bei Bürgerinnen und Bürgern und Kulturinteressierten von außerhalb gut ankommt.

Pfingst-Ausstellung im Isernhagenhof zum Thema „Utopie“

Das Thema der diesjährigen Indoor-Ausstellung, die über Pfingsten im Isernhagenhof in F.B. zu sehen sein soll, lautet „Utopie 2022“. Die Ausschreibung dafür läuft bis Ende April. „Wir sind gespannt, mit welchen Ideen sich Künstlerinnen und Künstler dazu bei uns melden“, sagt Rautenkranz. Der Begriff „Utopie“ lade dazu ein, kreativ-schöpferisch tätig zu werden und sich mit dem Begriff der „anderen Welt“ auseinanderzusetzen, so der 66-Jährige. Ob diese besser oder schlechter als die bisherige sei, sei zunächst einmal offen.

Gerade in der heutigen Zeit, die durch die Pandemie, den Klimawandel und die jüngsten politischen Ereignisse geprägt sei, sei es von großer Bedeutung, Visionen für die Zukunft zu entwickeln, sagt Rautenkranz. Generell könne Kunst dabei helfen, zu kritisieren, zu inspirieren und zu animieren, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die um einen herum geschehen. Die Ausstellung „Utopie 2022“ ist von Sonnabend, 4. Juni, bis Montag, 6. Juni, geplant. Die Vernissage soll am Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr stattfinden.

„Kontraste“ ist das Motto der Open-Air-Ausstellung

Die Open-Air-Ausstellung im Alten Park in Großburgwedel steht in diesem Jahr unter dem Arbeitstitel „Kontraste“. Auch dies sei ein vielschichtiger Begriff, der Kunstschaffenden zahlreiche Anregungen für eine kreative Auseinandersetzung geben könne. Die Freiluftausstellung soll am Sonnabend, 27. August, eröffnet werden und bis Sonntag, 30. Oktober, laufen.

Auch einige Kunstfahrten möchte der Verein in diesem Jahr wieder anbieten. Für Mai ist eine Fahrt nach Gotha geplant. Im Herzoglichen Museum Gotha besuchen die Gäste eine beeindruckende Ausstellung über den spektakulärsten Kunstraub der DDR-Zeit. Wer sich über die Aktivitäten des Kunstvereins informieren oder ihn unterstützen möchte, findet alle Informationen online auf www.kunstverein-bwi.de.

Von Gabriele Gerner