Drei Mitglieder einer Bande von Drogenhändlern, die eine intensiv genutzte Transportroute zwischen den Niederlanden und Altwarmbüchen aufgebaut hatten, sind am Mittwoch vom Landgericht Hannover zu Haftstrafen sehr unterschiedlicher Höhe verurteilt worden. Für den Haupttäter Alexander A. (36) waren es neun Jahre, für Salomon M. (28) sechs Jahre und für den nur am Rande beteiligten Helfer Pascal K. (28) zwei Jahre auf Bewährung. Die 3. Große Strafkammer sprach die Männer wegen gewerbsmäßigen Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln in großer Menge schuldig. A. wurde am Ende der Sitzung im Gerichtssaal wegen Fluchtgefahr festgenommen und in Haft überführt. Für M. ordnete das Gericht zusätzlich die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, er darf jedoch bis zur Vollstreckung des Urteils auf freiem Fuß bleiben.

Prozess begann im Juli 2019

Der Prozess war aus zwei Gründen bemerkenswert. So hatte er bereits im Juli 2019 begonnen und erstreckte sich über 26 Verhandlungstage. In erster Linie lag dies daran, dass die Verteidiger immer wieder neue Beweisanträge stellten. Außerdem machte die Vorsitzende Richterin Renata Bürgel mehrfach auf die „unfassbare Menge von Drogen“ aufmerksam, die die Polizei im November 2018 in einem Keller in Wettbergen, einer Garage in Ricklingen und in einem BMW beschlagnahmt hatte.

Zu den mehr als 65 Kilogramm Drogen zählten 27 Kilo Ecstasytabletten, knapp 15 Kilo Amphetaminpaste, 22 Kilo Haschischplatten und Marihuana sowie 5,4 Kilo des hochgefährlichen Crystal Meth. Der Straßenverkaufswert dieser Drogen liegt bei rund 830.000 Euro. Bürgel sprach von der größten Menge synthetischer Drogen, die die Polizei in Niedersachsen bislang auf einen Schlag sichergestellt hat.

Auch andere Täter schon verurteilt

Zu der Bande gehörten noch fünf weitere Drogenhändler deutscher und niederländischer Nationalität, die in anderen Prozessen bereits zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Fahnder hatten die Dealer über etliche Monate intensiv überwacht, dabei viele Gespräche in Fahrzeugen aufgezeichnet und in Altwarmbüchen sowie Hannover als Drogendepots dienende Garagen und Wohnungen mit Kameras überwacht.

Zu den eigenwilligen Vorgängen, die im Zuge dieses Langzeitverfahrens zur Sprache kamen, zählt auch ein Anwerbeversuch des früheren Fliesenlegers A. Er wollte eine Zufallsbekanntschaft aus einer Diskothek als Drogenkurierin anheuern – was diese jedoch empört ablehnte.

Von Michael Zgoll