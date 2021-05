Langenhagen/Garbsen/Isernhagen

Der Flughafen Hannover in Langenhagen setzt seine regelmäßig wiederkehrenden Wartungsarbeiten fort. Nach der im April sanierten Nordbahn sperrt der Airport nun die Piste im Süden. Darauf weist ein Unternehmenssprecher hin.

Nachdem der Flughafen Hannover in Langenhagen zuletzt die Nordbahn für Wartungsarbeiten gut einen Monat gesperrt hatte, setzt der Airport die Instandsetzung nun im Süden fort. Dabei wird nicht nur der Zustand der Betonpiste, der Fugen und Markierungen geprüft, sondern auch die Funktionalität der Elektrik. Parallel dazu wird der Gummiabrieb entfernt.

Nach Angaben des Flughafensprechers muss die Südbahn für die Bau- und Wartungsarbeiten von Montag, 31. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 25. Juni, gesperrt werden. In der Konsequenz wird der gesamte Flugverkehr über die nördliche Piste abgewickelt – dort wird es für die Anlieger sowohl in Langenhagen wie auch in Isernhagen und Garbsen entsprechend lauter. Die Flughafengesellschaft bittet die Bewohner dort um Verständnis.

Von Sven Warnecke