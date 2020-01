Langenhagen/Isernhagen/Hannover

Der Übungsplatz der Bundeswehr zwischen Isernhagen und Langenhagen wird gleich an mehreren Tagen im Januar, Februar und März von der Truppe genutzt. Und zwar sowohl tagsüber als auch nachts. In der Folge darf das Gelände nicht betreten werden.

So übt die Bundeswehr vom 26. bis 30. ganztägig auf dem Areal zwischen der Bothfelder Straße und dem Reuterdamm. Im Februar ist das Gelände am 3., 4. und 5. des Monats für Zivilisten nicht begehbar. Gleiches gilt für die Tage vom 11. bis 13., vom 17. bis 20. und vom 25. bis 27. sowie noch einmal am 29. Februar. Im Folgemonat nutzt die Truppe den Standortübungsplatz vom 2. bis 5. März, vom 9. bis 12., jeweils am 16., am 18. und 19. sowie vom 23. bis 26. März jeweils 24 Stunden.

Das Areal ist deshalb in dieser Zeit für die Öffentlichkeit komplett gesperrt. Außerhalb der Sperrzeiten dürfen Spaziergänger das Gelände nur auf ausgewiesenen Wegen betreten. Hunde müssen angeleint bleiben. Pferde sowie Kraftfahrzeuge aller Art sind nicht erlaubt. Auf die Übungszeiten weist auch die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite hin. Dort gibt es auch Hinweise, falls sich die Übungszeiten kurzfristig ändern sollten.

Von Sven Warnecke