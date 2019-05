Langenhagen

Wer zwischen Reuterdamm und Robert-Koch-Straße wohnt, sollte schnell überprüfen, ob sein Auto nicht im absoluten Halteverbot steht. Seit heute Morgen lässt die Stadt jene Fahrzeuge umsetzen, die das eigens für den Renntag ausgesprochene absolute Halteverbot missachten. Betroffen ist davon das Wohnquartier zwischen Reuterdamm und Robert-Koch-Straße. Über diese wird während des stärksten Anreiseverkehrs am späten Vormittag der Verkehr abgeleitet, sobald der Parkplatz an der Rennbahn geschlossen ist. Autohalter, deren Fahrzeuge im Laufe des heutigen Vormittags umgesetzt wurden, können den neuen Stellplatz bei der Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215 erfahren.

Im Vorfeld des Renntages hat die Stadt am Reuterdamm sowie im Wohnquartier rund um die Robert-Koch-Straße ein absolutes Halteverbot ausgesprochen. Am Morgen hat die Stadt begonnen, Falschparker abzuschleppen. Quelle: Rebekka Neander

Alle Tipps zur Anreise

Die Anschlussstelle Bothfeld an der A2 ist in Fahrtrichtung Dortmund trotz der Bauarbeiten geöffnet. Da die Verkehrsführung dort aber einspurig verläuft, ist mit Behinderungen zu rechnen. In Fahrtrichtung Berlin ist die Anschlussstelle Bothfeld am 1. Mai gesperrt. Als Alternativen werden folgende Routen von der Polizei empfohlen (innerstädtisch leiten von allen Abfahrten Hinweisschilder zur Rennbahn):

Wer die A2 an der Abfahrt Langenhagen verlässt, kann über die B522 („Trogstrecke“) bis zur Abfahrt „ Langenhagen/Godshorn“ fahren und von dort der Beschilderung „ Rennbahn“ über die Bothfelder Straße folgen. Möglich ist auch die Abfahrt „ Langenhagen/Pferdemarkt“. Dann gelangen Zuschauer über den Reuterdamm von Norden zur Rennbahn. Aus Fahrtrichtung Dortmund können Anreisende von der A2 auch auf die A352 abfahren und diese an der Abfahrt „Flughafen“ verlassen. Sie werden dann ebenfalls über die Flughafenstraße zur Abfahrt „Pferdemarkt“ und dann zur Rennbahn geleitet. Aus Richtung Süden empfiehlt die Polizei die Route von der A7 über die A37 bis zum Autobahnkreuz Buchholz und dort auf die A2 in Richtung Dortmund. Von dort gelten die oben beschriebenen Fahrtmöglichkeiten.

Die Rennbahn ist sowohl mit der Stadtbahnlinie 1 (mit Busshuttle ab Langenhagen/Zentrum) als auch mit der Buslinie 650 erreichbar. Sollte der kostenpflichtige Parkplatz an der Rennbahn voll sein, bieten sich kostenlose Parkplätze rund um das City Center Langenhagen (kostenloser Busshuttle) an. Der Parkplatz der Wasserwelt gegenüber der Rennbahn kostet für Fremdparker pro Fahrzeug 10 Euro.

