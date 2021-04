Langenhagen

Der Hastrasee wächst. An sich ist das in Langenhagen keine Neuigkeit. Nun aber steht fest, wie groß das Gewässer am Ende wird und wie lange das noch dauert. Die Region Hannover hat der zuständigen Firma Hermann Wegener GmbH aus Hannover – dem Eigentümer des Geländes – die Abbaugenehmigung für Sand und Kies bis zum Ende des Jahres 2030 erteilt.

Abbaugebiet umfasst 50 Hektar, 23 sind noch übrig

In den nächsten zehn Jahren wird der See nach Unternehmensplanungen bis an den Spazierweg wachsen, der den Langenhagener Wietzepark im Norden begrenzt. In den anderen Himmelsrichtungen hat das Gebiet nach dem Abbau ohnehin natürliche Grenzen – im Norden durch die Bahnstrecke, im Westen liegt Krähenwinkel und im Osten der Wietzesee Nord. Das Abbaugebiet umfasst insgesamt etwa 50 Hektar. Nun bleiben also laut Unternehmensplanungen noch rund 23 Hektar für den Abbau übrig.

Die Pläne dafür lagen schon länger auf dem Tisch, das Team Gewässerschutz der Region Hannover hatte als Genehmigungsbehörde aber noch die zu erwartenden Umweltauswirkungen prüfen müssen. Danach war klar: Es ist keine zusätzliche sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung nötig. Die Abbaufirma hat laut Region Hannover zudem ein Lärmgutachten zur Bewertung der Schallausbreitung in der Umgebung vorgelegt.

Keine Einwände durch Lärmgutachten

Aus Sicht des Gewerbeaufsichtsamtes spielen nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann keine Bedenken gegen eine Fortsetzung des Abbaus. Für die vom Lärm betroffenen Anwohner in Krähenwinkel gibt es derweil zumindest ein positives Vertragsdetail: Zur Minimierung des Konfliktpotenzials verzichte die Firma freiwillig auf den nächtlichen Abbaubetrieb zwischen 22 und 6 Uhr.

Die Bagger der ausführenden Firma Papenburg können nun also noch fast 3 Millionen Kubikmeter Kies und Sand abbauen – das macht mehr als 5 Millionen Tonnen Rohmaterial. Dann ist Schluss in Langenhagen. Und auch nahezu in der gesamten Region Hannover. Der Hastrasee gilt als eine der letzten regionalen Kiesabbaustätten.

Material muss nach 2030 in die Region importiert werden

„Die Lagerstätte ist hochwertig, weil es hier einen hohen Anteil an Kies gibt“, sagt Stefan Entrup, Prokurist bei Hermann Wegener. Um Hannover herum gebe es kaum noch Alternativen – der wichtige Baustoff müsse für Projekte vor Ort dann etwa von der Weser oder aus Sachsen-Anhalt antransportiert werden, erläutert Entrup. Die längeren Transportwege können sich dann auch auf die Baukosten auswirken.

Was passiert nach dem Kiesabbau?

Wie es nach dem Abbau weitergeht, ist derweil noch unklar. Sicher ist, dass die Firma Hermann sWegener die ausgehobene Fläche nicht wieder verfüllen will. Es werde auf jeden Fall auch eine Renaturierung geben, sagt Prokurist Entrup. Die Pläne dafür liegen bereits seit Beginn des Abbaus in den Siebzigerjahren in der Schublade. Demnach soll es nach dem Rückbau der Produktionsanlagen einige neue Pflanzen geben. Ein Strand wie am benachbarten Hufeisensee ist indes nicht geplant.

Derzeit nutzt der Fischereiverein Hannover den Hastrasee bereits zum Angeln – nach eigenen Angaben soll es einen guten Bestand an Karpfen und Hechten geben. Ob weitere Optionen für Freizeit und Sport entstehen, hängt auch von der Firma ab. Denn nach 2030 wird die Fläche im Eigentum von Hermann Wegener bleiben. „Wir hängen auch ein bisschen emotional am Wietzesee“, sagt Entrup.

