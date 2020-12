Langenhagen/Isernhagen/Wedemark

Alles ist in diesem Jahr irgendwie anders. Corona hat auch die Tafel erwischt, einige Abläufe durcheinandergewirbelt. Im ersten Lockdown sank sogar die Zahl der mit gespendeten Lebensmitteln und Haushaltsartikeln versorgten Familien und Bedarfsgemeinschaften. „Die Menschen hatten einfach Angst“, sagt Langenhagens Tafelchefin Jutta Holtmann. Überhaupt: „Die Angst um die Mitarbeiter belastet in der Corona-Pandemie die Tafel am stärksten.“

Doch auf die Bedingungen hätten sich alle Beteiligten nun eingestellt. Auch wenn beim ersten Lockdown noch eine große Unsicherheit herrschte, berichtet Holtmann. Viele ihrer Mitarbeiter, speziell die älteren, hätten sich aus Sorge um sich und ihre Familien aus der ehrenamtlichen Tätigkeit zurückgezogen. Mittlerweile gebe es aber wieder gut 110 Helfer, etwa so viele wie vor dem Lockdown.

Weitere Ehrenamtliche für die Tafel gesucht

„Wir haben glücklicherweise einen Wechsel gehabt“, bilanziert die Tafelchefin. Dazu habe seinerzeit auch die einzig verbliebene Lebensmittelausgabe in Langenhagen im City-Center beigetragen. „Dort haben wir einige neue Helfer gefunden.“ Die stellvertretende Tafelvorsitzende Heidrun Mühlbauer wirbt unterdessen für die ehrenamtliche Mitarbeit. Interessierte können sich unter Telefon (05 11) 7 85 00 30 melden. Sie erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass die letzte Lebensmittelausgabe vor Weihnachten am 18. Dezember läuft – und dann erst wieder am 5. Januar.

Aktuell sind trotz Teil-Lockdown alle bekannten Ausgabestellen in Langenhagen, der Wedemark und in Isernhagen wieder geöffnet. Speziell in der Wedemark seien die Kirchengemeinden Elze und Bissendorf über die ganze Zeit eine große Stütze gewesen, berichtet Holtmann. Diese hätten dort die Lebensmittelausgabe übernommen und aufrechterhalten.

Hamsterkäufe erschweren der Tafel die Arbeit

„Wir sind nun besser vorbereitet“, betont Tafelvorstandsmitglied Karin Wilshusen. Da machten sich die Erfahrungen bemerkbar. Außerdem stünden den Ehrenamtlichen ausreichend Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Doch nicht nur die Schutzausstattung sei beim Lockdown knapp gewesen. „Durch die Hamsterkäufe hatten wir Probleme, an gespendete Ware aus den Märkten zu kommen“, sagt Holtmann. Doch das Packen halber Rationen sein dann doch nicht nötig gewesen. Denn statt der sonst üblichen 3000 Menschen seien nur gut 600 gekommen. „Für die wenigen Kunden hat es gereicht.“ Zudem sei es gut, dass die Tafel auch Hersteller und große Speditionsbetriebe zu ihren Lieferanten zähle.

Aktuell laufe es bei der Tafel aber fast wieder normal. Auch die Kundschaft komme sukzessive wieder. Als größeres Problem bezeichnet Holtmann das Ausbleiben von Geldspenden, auf die die Tafel speziell auch wegen des Kaufs von Hygieneartikeln angewiesen sei. „Das schlägt ganz schön ins Budget“, sagt sie. „Wir haben aber zum Glück gerade 3000 FFP-2-Masken gespendet bekommen – anonym.“

Tüten vor Weihnachten fallen größer aus als sonst

Unterdessen erreichen die Tafel wieder so viele Lebensmittelspenden wie vor Corona, sagt Vorstandsmitglied Hans-Joachim Schwarz. Speziell mit Beginn des Teil-Lockdowns hätten viele gastronomische Betriebe ihre original verpackten Waren gespendet. Das sei auch gut so, denn vor Weihnachten würden die Haushalte größere Tüten als sonst erhalten. „Damit sie über die Feiertage kommen“, betont Schwarz.

„Allerdings können wir nur das ausgeben, was wir haben“, ergänzt Holtmann. Und eines hat die Tafel aktuell noch nicht: Weihnachtliches wie etwa Schokoweihnachtsmänner. „Die kommen erst im neuen Jahr zu uns.“ Doch wenn man noch spontan Angebote von Spendern erhalte, könne durchaus eine Überraschung in den Lebensmitteltüten liegen. „Allerdings ist das nicht planbar.“

Von Sven Warnecke