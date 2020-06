Krähenwinkel

„Was wird da denn gebaut?“: Spaziergänger im Wietzepark zwischen Krähenwinkel und Isernhagen blicken bereits seit einigen Wochen mit leicht beunruhigt auf die Erdarbeiten am nördlichen Rand ihres Naherholungsgebietes. Aufgebaut, soviel lässt sich jetzt sagen, wird dort allerdings nichts. Eher das Gegenteil: Der Hastrasee, auch Wietzesee genannt, soll laut Unternehmensplangung in den kommenden zehn Jahren mit seiner Wasserfläche bis an den Spazierweg wachsen, der den Wietzepark im Norden begrenzt.

Dann allerdings hat der Kiesabbau dort tatsächlich sein Ende, wie es jetzt aus der Hermann Wegener GmbH, der Eigentümerin der Abbaugenehmigung, auf Nachfrage hieß. Die jetzt sichtbaren Veränderungen sind nur die Vorbereitungen des weiteren Ausbaus und damit durch die bis Jahresende geltende Genehmigung gedeckt.

Hastrasee ist eine der letzten Abbaustätten der Region

Seit Anfang der Siebzigerjahre graben sich dort Bagger ins Erdreich um Kies zu gewinnen. Heute, so ein Unternehmenssprecher, zählt diese Stätte zu den letzten ihrer Art in der Region Hannover und steht damit im Mittelpunkt des Interesses der Bauwirtschaft. Würde dieses Werk nicht weiter für den Kiesabbau genutzt, müsste der begehrte Baurohstoff über weite Wege in die Region transportiert werden – mit den entsprechen negativen Folgen für den Verkehr und die Umwelt. Zudem treibe es die Baukosten noch weiter nach oben.

Antrag auf Abbau-Fortsetzung für Sommer erwartet

Die Anwohner Krähenwinkels tröstet dies wenig. Ihre Klagen über den Lärm verhallten bislang jedoch ohne große Wirkung. Und wenn sich nichts Unerwartetes auftut, wird dies so bleiben. Sofern sich bei der behördlichen Prüfung auf Genehmigungsfähigkeit keine „erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen“ zeigten, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann, könne die Region die Genehmigung des weiteren Bodenabbaus ohne Beteiligung der Öffentlichkeit erteilen.

Betrieben wird die Abbaustätte derzeit von der Papenburg AG, für die Genehmigung allerdings ist allein die Hermann Wegener GmbH verantwortlich. Sie, so heißt es aus dem Unternehmen, bereite derzeit die Antragsunterlagen für die Fortsetzung über den Jahreswechsel hinaus vor. Voraussichtlich bis zum Spätsommer soll der Antrag bei der Region Hannover vorliegen.

Aktuell erstreckt sich die Gesamtfläche des Kieswerks nach Unternehmensangaben auf rund 54 Hektar. Die Wasserfläche umfasst dabei allein 35 Hektar – sie wächst aller Voraussicht nach in den kommenden zehn Jahren noch einmal um 13 Hektar und endet im Süden dann kurz vor dem Schnittenhorner Graben sowie im Norden entlang der Bahnstrecke Richtung Celle. Die Fördermenge, so der Unternehmenssprecher, hänge stark von der jeweiligen Konjunktur ab.

Renaturierungsplan liegt seit 1973 vor

Bereits seit Beginn der Arbeiten liegt bei der Region Hannover ein fertiger Plan zur späteren Renaturierung vor. Erkennbar sind darauf Neuanpflanzungen nach dem Rückbau der Produktionsanlagen sowie mehrere flachere Röhrichtzonen mit Laichkraut. Strandzonen wie am östlich benachbarten See auf Isernhagener Gebiet sind auf dem Plan dagegen nicht erkennbar.

Für den Naturschutzbund Langenhagen ist der Kiesabbau an sich keine unbedingt schlechte Sache, wie der Ortsvorsitzende Ricky Stankewitz in einer Stellungnahme an besorgte Anwohner schreibt. „Gerade in Bodenabbaugebieten“, erläutert Stankewitz in seinem Brief, der dieser Zeitung vorliegt, gebe es „viele seltene Tier- und Pflanzenarten“, die auf „dynamische Prozesse“ angewiesen seien. „Bodenabbau und Naturschutz schließen sich als nicht grundsätzlich aus“, er könne sich auch als förderlich für den Naturschutz erweisen.

Von Rebekka Neander