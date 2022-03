Langenhagen

Dass Feuerwehrleute schwindelfrei sein müssen, wenn sie mit der Drehleiter auf großer Höhe Brände löschen wollen, versteht sich von selbst. Aber der Umgang mit dem technischen Rettungsgerät erfordert noch einiges mehr. Mehr als 45 Stunden dauert die Ausbildung zum Hubrettungsmaschinisten, wie das etwas kompliziert im Fachjargon heißt. Zwölf Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Langenhagen, Mellendorf und Altwarmbüchen sowie der Werkfeuerwehr Flughafen haben diesen Lehrgang jetzt erfolgreich absolviert.

Dabei ging es nicht nur um Theorie. Besonderen Wert legte Ausbilder Stefan Medelnik etwa auf den sogenannten Notbetrieb, wenn bei Drehleitern und insbesondere bei den in den Ortsfeuerwehren eingesetzten Modellen die Technik versagt. Wenn die Elektrik ausfällt, muss das Gerät manuell bedient werden. „Im Einsatzfall ist das überaus wichtig“, betont Medelnik. „Die Fahrzeuge stehen meist in exponierter Lage, und bei einem Ausfall muss jeder Handgriff sitzen.“

Übung an Hochhaus mit elf Geschossen

Praktisch geübt wurde auch an schwierigen Objekten, in Langenhagen etwa an einem elfgeschossigen Hochhaus, „um hier die maximale Rettungshöhe von 30 Metern zu erreichen“, erklärt Medelnik. „Hier waren sowohl die Anfahrt, das Aufstellen auf engstem Raum sowie das Manövrieren des Leiterparks eine besondere Herausforderung.“

Von Andreas Krasselt