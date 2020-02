Langenhagen

Ab sofort ist auf dem Reuterdamm erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Enercity beginnt mit Arbeiten am Wasser- und Stromnetz auf Höhe der Straße Im Gehäge. Diese Arbeiten werden sich nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis Mitte Mai hinziehen.

Die Arbeiten teilen sich auf in drei Bauabschnitte: Start ist zwischen der Straße Im Gehäge und dem Reuterdamm auf Höhe von Hausnummer 130, also bis zum letzten Haus in Richtung Isernhagen. Der zweite Bauabschnitt führt auf dem Reuterdamm bis zum Fasanenweg. Der dritte Abschnitt betrifft den Einmündungsbereich vom Reuterdamm in die Straße Im Gehäge. Betroffen von den Arbeiten sind sowohl der Radweg als auch die Autofahrbahn. Stellenweise muss der Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle vorbei geleitet werden. Der Gehweg ist von den Arbeiten nicht betroffen. Radfahrer dürfen auf den Gehweg ausweichen, müssen dort aber ihr Fahrrad schieben, heißt es im Rathaus.

Nur während des letzten Bauabschnittes ist auch der Verkehr der Buslinien 600 und 122 betroffen: Dann muss der Wendepunkt vorverlegt werden. Auf Höhe der Poggenaue richtet die Stadt eine Ersatzhaltestelle ein.

Im Sommer beginnt Sanierung des Geh- und Radweges

Die Arbeiten am Wasser- und Stromnetz sind die Vorbereitungen für den letzten Abschnitt entlang des Reuterdamms, an dem die Stadt den gemeinsamen Geh- und Radweg sanieren wird. Wie schon zwischen Walsroder und Theodor-Heuss-Straße erhält auch der Bereich bis zur Stadtgrenze in Richtung Isernhagen einen neu gepflasterten und barrierefrei ausgebauten Geh- und Radweg. Im Unterschied zu den bisherigen Arbeiten wird auf dieser letzten Strecke bei Grundstückseinfahrten die Fläche nicht gesenkt. Der Bordstein erhält, wie Verkehrsplanerin Anette Mecke auf Nachfrage erläuterte, abgeflachte Steine, die eine Auffahrt erleichtern.

Der Auftrag für diese Arbeiten stehe unmittelbar vor seiner Ausschreibung. Beginn der Arbeiten sei voraussichtlich im Juni. Angesichts der hohen Auslastung der Baufirmen wolle die Stadt den Firmen allerdings einen möglichst großen Spielraum lassen. Die Arbeiten, so die Bedingung, sollten bis Ende Oktober beendet sein, sagte Mecke. Wann genau die Baufirmen anrückten, könnten sie innerhalb dieses Korridors selbst entscheiden.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander