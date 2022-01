Langenhagen

Tatjana Becker aus Langenhagen will im Oktober für die SPD mit einem Direktmandat in den niedersächsischen Landtag einziehen. Die 40-Jährige lebt seit neun Jahren im Ortsteil Kaltenweide und sitzt seit den Kommunalwahlen im September vergangenen Jahres im Ortsrat. Becker ist bereits das zweite SPD-Mitglied aus Langenhagen, das sich für die Landtagswahlen öffentlich bewirbt. Sie tritt damit in direkte Konkurrenz zum Langenhagener SPD-Parteichef Tim Julian Wook, der Ende 2021 seine Kandidatur erklärt hatte.

Langenhagener SPD-Frau Tatjana Becker: „Ich traue mir zu, Politik auch hauptberuflich zu machen“

Becker verspricht sich allerdings trotz der Bekanntheit und der herausgehobenen Position ihres Konkurrenten Chancen auf die Wahl. Nach eigenen Angaben sei sie sogar direkt aus dem Vorstand der Langenhagener SPD darin bestärkt worden, ihre Kandidatur einzureichen. „Ich traue mir zu, Politik auch hauptberuflich zu machen“, sagt Becker. Viele Veränderungen könne man nur als Abgeordnete und nicht als Ehrenamtliche anstoßen.

Der 26-Jährige Langenhagener SPD-Vorsitzende Tim Julian Wook ist kürzlich auch zum Ortsbürgermeister von Godshorn gewählt worden. Bei seiner Kandidatur für die Landtagswahl erhält er nun Konkurrenz aus seiner Heimatstadt. Quelle: Janna Silinger

Die parteiinterne Bewerbungsfrist für die Landtagskandidatur ist Ende des Jahres abgelaufen. Aus den ebenfalls zum Wahlkreis gehörenden Kommunen Burgwedel und Isernhagen gibt es keine Bewerberinnen oder Bewerber. Die Langenhagener SPD-Mitglieder müssen sich nun also zwischen zwei Personen aus der Flughafenstadt entscheiden. Das Ergebnis soll per Mitgliederentscheid fallen. Bei der Wahl im Oktober wollen die Sozialdemokraten das Direktmandat gewinnen, das derzeit Rainer Fredermann von der CDU aus Burgwedel innehat.r

Becker wollte auch in den Bundestag

Es ist Beckers erste Kandidatur für ein großes politisches Amt. Allerdings hatte sie bereits im vergangenen Jahr versucht, für die SPD als Bundestagskandidatin in den nördlichen Kommunen der Region Hannover anzutreten. Bei der parteiinternen Vorauswahl war sie allerdings an Rebecca Schamber aus der Wedemark gescheitert, die letztlich das Bundestagsmandat gegen Hendrik Hoppenstedt von der CDU gewann. Mittlerweile arbeitet Tatjana Becker nebenbei für Rebecca Schamber im Wahlkreisbüro. Hauptberuflich ist sie im Einkauf für VW Nutzfahrzeuge tätig.

Als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) in Langenhagen hat Tatjana Becker kürzlich kleine Präsentkörbe an die Mitarbeitenden der Langenhagener Testzentren überreicht. Quelle: ASF

Verbesserung der Pflege ist ihr Hauptthema

Inhaltlich will sich Becker im Landtag für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche einbringen, in der sie selbst einige Jahre gearbeitet hat. „Außerdem will ich mich gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft einsetzen“, betont die Kaltenweiderin. 1993 ist Becker im Alter von zwölf Jahren aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Sie wolle nun anderen Frauen und Migranten als Vorbild dienen, sich in der Politik aktiv einzubringen. Die 40-Jährige engagiert sich auch als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in Langenhagen.

