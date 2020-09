Isernhagen

Aus den großen und stimmungsvollen Laternenumzügen durch die Isernhagener Ortsteile wird in diesem Jahr nichts. Kinder müssen auf das Singen der traditionellen Lieder in großen Gruppen verzichten. Laut Erlass der niedersächsischen Landesregierung sind die Umzüge nicht erlaubt. Feuerwehren und Kirchengemeinden in Isernhagen hatten zuvor bereits von sich aus entschieden, in diesem Jahr auf sämtliche Umzüge im Gemeindegebiet, die für die Zeit von Ende Oktober bis zum Martinstag geplant waren, zu verzichten.

Region stuft Laternenumzüge als kulturelle Veranstaltung im Freien ein

Laut Regionssprecherin Christina Kreutz werden Laternenumzüge als kulturelle Veranstaltungen im Freien eingestuft. „Derzeit ist für alle kulturellen Veranstaltungen im Freien vorgeschrieben, dass das Publikum sitzt. Ein Laternenumzug sieht aber vor, dass die Menschen gehen und nicht sitzen“, sagte sie. Daher seien nach Lesart der Region Laternenumzüge derzeit grundsätzlich nicht möglich.

Die Gemeindefeuerwehr Isernhagen hatte sich auf einer Sitzung des Kommandos bereits vergangene Woche gegen Veranstaltungen ausgesprochen. „Die Feuerwehr gehört zur kritischen Infrastruktur“, sagt Gemeindefeuerwehrsprecher Philipp Suppan. „Ich möchte mir nicht vorstellen, welche Folgen es hätte, wenn sich einer unserer Leute bei einer dieser Veranstaltungen mit dem Coronavirus infizieren sollte.“ Deshalb sei schnell allen Beteiligten klar gewesen, dass es in diesem Jahr in Isernhagen keine Laternenumzüge geben werde.

Absage des ökumenischen Laternenumzugs in Altwarmbüchen

Die Christophorus-Kirchengemeinde hatte in den Vorjahren immer einen ökumenischen Laternenumzug gemeinsam mit der Heilig-Kreuz-Gemeinde organisiert. Das Team der an Christophorus gekoppelten Kindertagesstätte Die Arche hatte frühzeitig angekündigt, aufgrund der Corona-Krise auf eine Teilnahme in diesem Jahr verzichten zu wollen. Pastor Sebastian Müller tauschte sich anschließend noch mit dem Kirchenvorstand aus. „Es war allen sehr schnell bewusst, dass es in diesem Jahr einfach nicht gehen kann“, sagte der Pastor.

Schließlich sei es nicht möglich, bei einem Laternenumzug mit bis zu 80 Kindern konstant darauf zu achten, dass sämtliche Teilnehmer den Mindestabstand zueinander einhalten. „Es sind bei so einem Umzug viele Menschen auf engem Raum unterwegs“, sagte Müller. Er bezeichnete den Ausfall der Veranstaltung, die für den Martinstag angedacht war, als „total schade“.

Christophorus hängt 50 Laternen-Bastelsets an Glockenturm

Doch das kreative Kirchenteam hat sich etwas einfallen lassen, wie die Gemeindemitglieder doch noch zu dem Erlebnis Laternenumzug kommen können – allerdings nur individuell im Kreise der Familie. Müller und weitere Helfer werden gut 50 Laternen-Bastelsets in Tüten packen. „Dazu wird es noch ein paar Überraschungen in den Tüten geben“, kündigte Müller an. Dazu zählen unter anderem Zettel mit passenden Liedern und der Geschichte des Heiligen Martin.

Ab dem 3. November wird das Team diese Sets am Glockenturm befestigen. „So sind sie frei zugänglich und jeder Interessierte kann sich eine Tüte abholen“, sagte der Pastor. Ihm ist bewusst, dass dieses auf Vertrauensbasis beruhe. „In der Vergangenheit haben wir damit aber gute Erfahrungen gesammelt“, sagte er. So hingen zu Ostern für die Gemeindemitglieder Tüten mit einem zum Fest passenden Inhalt am Glockenturm.

Ganz auf das Laternegehen müssen Kinder derweil nicht verzichten: Im Familienkreis einen Spaziergang mit der Laterne und Liedern zu unternehmen, ist nicht verboten. Vielleicht leuchten in Isernhagen so also nicht nur zu einem bestimmten Termin, sondern im ganzen Herbst die selbst gebastelten Lichter auf den Straßen.

Von Mark Bode