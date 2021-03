Isernhagen

Die Diskussionen wiederholen sich Jahr für Jahr: Ist die Leinenpflicht für Hunde in der Brut- und Setzzeit, wie sie in Niedersachsen vom 1. April bis 15. Juli gilt, gerechtfertigt? Müssen Hunde nicht auch im Frühjahr die Möglichkeit haben, sich ohne Leine austoben zu können? In der Gemeinde Isernhagen gibt es bisher keine einzige öffentliche Freilauffläche, auf der Hunde in einem abgegrenzten Bereich auch in der Brut- und Setzzeit ohne Leine unterwegs sein dürfen. Wenn es nach Philipp Neessen, Ortsbürgermeister von Altwarmbüchen und SPD-Bürgermeisterkandidat, geht, sollte sich das schnellstmöglich ändern.

Ordnungsamt kontrolliert Leinenpflicht im Frühjahr

Die Leinenpflicht gilt in Niedersachsen, um Wildtiere bei der Aufzucht ihrer Jungen und am Boden brütende Vögel im Frühjahr vor Hunden zu schützen. Ausnahmen gelten für Jagd-, Rettungs-, Hüte- und Blindenhunde. Jäger appellieren Jahr für Jahr dafür, sich strikt an diese Regel zu halten, um die Tiere in der Natur zu schützen. Das Ordnungsamt kontrolliert die Leinenpflicht – und verhängt bei Nichteinhalten im Zweifelsfall Bußgelder. „Hunde müssen sich auch unangeleint bewegen können“, fordert Neessen, der selbst zwei Hunde hat. „Eine umzäunte Auslauffläche würde Abhilfe schaffen.“ Der Wunsch danach sei an ihn auch von vielen Bürgern herangetragen worden.

Inoffizielle Hundewiese an der Lahriede einzäunen?

Neessen hat sich jetzt an die Gemeindeverwaltung mit der Bitte gewandt, Möglichkeiten für Freilaufflächen in Isernhagen zu ermitteln. In Langenhagen – etwa im Wietzepark –, in Hannover und anderen Kommunen gibt es solche Angebote bereits. Neessen könnte sich beispielsweise die Fläche am Ende der Straße Lahriede in Altwarmbüchen als Hundewiese vorstellen, die neben Spiel- und Bolzplatz inoffiziell auch schon so genutzt werde. „Wenn man die offiziell einzäunen würde, wäre das eine gute Sache“, sagt er. Aber auch in anderen Ortsteilen müssten sich seiner Meinung nach Areale finden lassen.

Von Carina Bahl