Steigende Infektionszahlen und ein Lockdown im November – da braucht es einen Lichtblick in diesen Corona-Zeiten. Unser Leser Uwe Oestmann hat ihn gefunden und wunderschöne Fotos von Isernhagens Landschaft im Sonnenuntergang bei Nebel gemacht.

Leserfoto: So schön ist Altwarmbüchen bei Nebel

