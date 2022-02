Isernhagen H.B

Wohin das Auge schweift, überall sind die Regale gefüllt mit Säcken. Auch große Holzkisten stapeln sich Meter hoch hinter den Toren der fünf insgesamt 12.000 Quadratmeter großen Lagerhallen. In den Papier- und Kunststoffverpackungen lagert bereits fertig abgefülltes Saatgut, das die Agravis Raiffeisen AG in Isernhagen H.B. vorhält und umschlägt. In den Holzbehältern trocknen Saaten, die das Unternehmen an der Chromstraße sortiert, aufbereitet und anschließend trocknet. Einige Saatmischungen mischt das Unternehmen selbst. Diese eigenen Marken entwickeln Mitarbeiter im eigenen Labor auf dem Betriebsgelände – quasi Blühstreifen made in Isernhagen.

Meterhoch stapeln sich die Säcke voller Saatgut in den Lagerhallen der Agravis. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Agravis mixt eigene Saatmischungen

In der Niederlassung im Gewerbegebiet in H.B. mixen Mitarbeiter acht verschiedene, hauseigene Saat-Mischungen, die in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Zwei davon sorgen etwa für grüne Weiden bei Milchbauern und heißen Platinum oder Premiumsaat. Auch ein spezielles Pferdeweidengras ist darunter. „Für Kühe und Pferde gibt es eine andere Grünland-Saat, weil die Tiere unterschiedlich die Pflanze abnagen“, erläutert Wilhelm Lübking, Vertriebsleiter bei Agravis. Pferde würden das Gras viel näher an der Wurzel abkauen als Kühe. Zusätzlich plant und stellt Agravis individuelle Kundenmischungen her.

Mitarbeiter Kai Moritz klebt Aufkleber auf die Saatsäcke. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

In den Hochregalen lagern auch Saaten von Wildacker-, Brache- und Blühpflanzen sowie Zwischenfrüchten zum Humusaufbau. Die Saat, die am Standort in H.B. ankommt, bezieht die Agravis landesweit und aus einigen europäischen Ländern. Beliefert werden von Isernhagen aus regionale Raiffeisen-Genossenschaften sowie eigene Agrarzentren und darüber hinaus Abnehmer in einigen europäischen Ländern. Mitarbeiter Kai Moritz klebt gerade Aufkleber für einen dänischen Kunden. „Privatkunden können bei uns aber nicht direkt einkaufen“, sagt Lübking.

Blühstreifensaat besteht aus 32 Komponenten

Die Sortierung wie auch die Abfüllung der Saat in die Papier- oder Kunststoffsäcke erfolgt mit Maschinen. Das hat seinen Grund: Säcke mit Mais sind schnell mal 800 Kilogramm schwer. Bei einem Durchgang durch die aus dem Jahr 1970 stammenden Lagerhallen, zeigt Lübking etwa die Ackerbohne, die gerade Mitarbeiter aufgearbeitet haben. Auch eine Mischung für die Aussaat von Blühstreifen produziert Agravis in H.B. Diese bestehe aus 32 verschiedenen Komponenten, sagt der Vertriebsleiter. Je nach Mischung blühten die Streifen ein- oder mehrjährig.

Theo Hartjes (links) und Markus Menne stehen vor den neu errichteten Lagerhallen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Und Agravis will Isernhagen treu bleiben: Aktuell werden an der Chromstraße weitere Hallen gebaut, die mit den alten Lagerkomplex durch Rolltore verbunden werden. Mit der Erweiterung will das Unternehmen weitere Kapazitäten für die Lagerung von Saatgut für landwirtschaftliche Betriebe schaffen. Die Hallen sind laut Markus Menne, Bereichsleiter Logistik, rund 2700 Quadratmeter groß und bieten eine Stellfläche für etwa 3900 Europaletten. „Unser zentrales Distributionszentrum für Saatgut in Isernhagen wird damit noch mehr als bisher schon zu einem Drehkreuz für die Stückgutlogistik“, sagt Lübking.

Agravis plant eine neue Zentrale an der Chromstraße in H.B. Die Animation zeigt den Gebäudekomplex an der linken, vorderen Seite des Betriebsgeländes. Quelle: Agravis

Agravis baut in H.B. neues Bürogebäude

Zudem plant Agravis auf dem firmeneigenen Areal an der Chromstraße ein neues Bürogebäude. In diesen soll die Zentrale an der Plathnerstraße in Hannover umsetzen. Nach Angaben von Theo Hartjes, Leiter der Agravis Immobilienabteilung, läuft der Mietvertrag am hannoverschen Standort in zwei Jahren aus. Deshalb soll bis Ende 2024 der rund 3500 Quadratmeter große Komplex in H.B. stehen. Die Baugenehmigung liegt bereits vor.

Das Konzept für den Neubau sieht mobile Arbeitsplätze vor. Hartjes nennt es „Flexible Space“. Das heißt, einen Arbeitsplatz nutzen an verschiedenen Tagen mehrere Mitarbeiter. Es sollen aber auch Besprechungsräume und Rückzugsbereiche entstehen, um etwa ein vertrauliches Gespräch zu führen. Einfließen in die Überlegungen sollen unter anderem die Erfahrungen mit den Homeoffice-Regelungen während der Corona-Pandemie. „Bis zum Sommer wollen wir die tatsächlichen Anforderungen an Arbeitsplätzen festlegen“, sagt Hartjes.

Wilhelm Lübking zeigt die Ackerbohne – auch diese wird von H.B. aus geliefert. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Umzug nach Isernhagen ist für 2024 geplant

Hartjes rechnet damit, dass der Bau im nächsten Jahr beginnen kann. Der Umzug von rund 200 Mitarbeitern von Hannover nach Isernhagen soll dann ein Jahr später erfolgen. Der lang gezogene Neubau wird vor dem bereits bestehenden Verwaltungs- und Hallentrakt errichtet und grenzt bis an die Straße heran. Weitere Planungen sehen dann vor, die bestehenden Bauten zu modernisieren. „Die Fassade des Altbaus soll an den Neubau angeglichen werden und die Büros neugestaltet werden“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier