Sie heißen Blissy, Hypona, Ofan und Skona. Das sind keine ausgefallenen Namen von Rennpferden. Es sind Bezeichnungen von Reinigungs- und Pflegemitteln des Unternehmens Fala mit Sitz im Gewerbegebiet Isernhagen H.B. Das Werk stellt an der Stahlstraße 5 rund 400 verschiedene Produkte her. Diese haben Mitarbeiter zuvor im eigenen Labor entwickelt, getestet und freigegeben. Die Firma vertreibt die Putzmittel an Großkunden wie Automobilhersteller, Krankenhäuser, Schulen und Behörden.

Werk bekommt eine neue Förder- und Abfüllanlage

Aktuell läuft die Produktion der chemischen Fabrik auf Sparflamme. Das Werk rüstet um und bekommt eine neue Förder- und Abfüllanlage. „Mitte Februar soll die Anlage fertiggestellt sein“, hofft Marketingleiter Olaf Müller. Derweil füllen Mitarbeiter Kunststoffbehälter mit den Putzmitteln ab. Überall in der Werkshalle stehen schon zum Transport fertige Lieferungen für den Vertrieb bereit. Die Farbpalette der flüssigen Reinigungsmittel reicht von transparent über Gelb, Rot und Blau bis Grün. Der Marketingleiter holt einen roten Reiniger für den Sanitärbereich aus einem Pappkarton heraus – er riecht nach roten Beeren.

Etliche Reinigungs- und Pflegemittel der Firma Fala stehen in der Lagerhalle zum Abtransport bereit. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Zwei Hallen weiter gibt es einen riesigen quietschgrünen Berg. „Das sind Kehrspäne“, sagt Müller. Von einem Förderband rieselt das grobkörnige Material in eine große Holzkiste. Kehrspäne sind ein altes Produkt, das in der Holzindustrie als Nebenprodukt laufe.

Wurzeln reichen mehr als 100 Jahre zurück

Das Fala-Werk hat bereits vor etlichen Jahren eigens für die längere Lagerung ein Silo an die Fabrikhallen gebaut. Anwendung finden die Kehrspäne bei der Reinigung von Industrieböden etwa aus Stein, Beton oder Holz. Der Vorteil an dem Holzspan ist, dass die Späne den Staub binden – und das ganz ohne Wasser. Die grüne Farbe komme durch die Zumischung von Reinigungsmitteln, Öl und Wachs zustande. „Wir sind das einzige Unternehmen, das europaweit professionell Kehrspäne produziert“, sagt Müller.

Die Wurzeln des Unternehmens Fala reichen mehr als 100 Jahre zurück. Und was heißt Fala? „Das ist eine Abkürzung für Farbwerke Langenhagen“, klärt Geschäftsführer Klaus Grothe auf, der bereits seit 20 Jahren den Posten innehat. Albert Spahn habe 1894 die Werke dort gegründet und ihnen den Namen gegeben. Um 1905 zog die Firma an die Hansastraße in Hannover. Stahn nannte später in Anlehnung an seinen Vornamen das Unternehmen in die Albertuswerke um. Zunächst widmete sich das hannoversche Werk der Herstellung der UV-Bogenlampe, dem Vorgänger des heutigen Solariums, die Stahn erfand.

Quietschgrün und wirksam: Die Kehrspäne kommen beim Entstauben und der Pflege von Industriefußböden zum Einsatz. Quelle: Fala-Werk

„Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Albertuswerke“, sagt der Geschäftsführer. Die heutige Gesellschaft sei 1946 gegründet worden. Eine Urkunde im Besprechungsraum des Unternehmens an der Stahlstraße erinnert an den Akt. Nach der Eintragung und Sicherstellung des Fala-Warenzeichens hatte die Firma damit begonnen, Staubbindemittel, Staubvertilger, Staubverhinderungsmittel, aber auch Lösungsmittelprodukte wie Wachspaste und Bohnerwachs zu produzieren. Schnell machte sich das Werk auf dem Markt mit der Produktreihe Falalin einen Namen.

Firmensitz ist seit 1974 Isernhagen H.B.

Wegen der hohen Nachfrage reichte die Produktionsstätte in Hannover nicht aus. Deshalb zog Fala um. Seit 1974 hat das Unternehmen seinen Sitz in Isernhagen H.B. Seitdem sind dort die Verwaltung, die Produktionshallen und das eigene Labor unter einem Dach. Insgesamt 40 Mitarbeiter, davon elf in der Fertigung und vier im Labor, beschäftigt die Firma. Vertrieben werden die Putzmittel in Österreich, in der Schweiz und in Polen, sagt Grothe – doch im Einsatz sind sie wohl weit darüber hinaus.

Chemiker Georg Schmauch misst den pH-Wert eines Reinigungsmittels. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Leiter des Labors ist Georg Schmauch. Mit drei weiteren Mitarbeitern tüftelt der Chemiker an neuen Reinigungs- und Pflegerezepturen und entwickelt neue Produktreihen. Zu seinen Aufgaben gehört auch das Testen des Reinigungsmittels auf seinen pH-Wert. Auf den Tischen im Labor liegen neben vielen Gläschen und Pipetten auch verschiedene Proben von Fußböden. „Auf den Bodenbelägen testen wir unsere Mittel“, erklärt der Chemiker. Wie gut sie reinigten und wie sie nach dem Auftragen den Belag schützten. Je nach Mittel seien die Stellen nach der Behandlung glänzend oder matt. „Wir können jeden Fußboden versiegeln.“

Fala-Produkte sind zertifiziert

Fala stellt neben den Kehrspänen auch Wischpflege, Allgemein-, Grund- und Teppichreiniger sowie Mittel für Schwimmbäder, Gastronomie und Sanitärbereiche her. Abnehmer der Putzmittel sind der Fachgroßhandel, Industriebetriebe, Gebäudereiniger, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen, Schulen, medizinische Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime, Gastronomie- und Hotelbetriebe sowie Thermen, Sauna- und Wellnesseinrichtungen. Im Durchschnitt produziere Fala 2500 bis 3500 Tonnen flüssige Reinigungs- und Pflegemittel sowie Kehrspäne pro Jahr. „Unsere Produkte werden seit 1999 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 geprüft“, sagt Geschäftsführer Grothe.

Mittlerweile hat Fala auch eine Bioserie unter dem Namen Fatima herausgebracht. „Diese verkaufen zwei große deutsche Baumärkte für uns europaweit“, sagt Grothe. Das seien die einzigen Produkte, die auch Privatpersonen erwerben können. Grundsätzlich ist Grothe stolz, dass seine Firma so lange am Markt sei und die Produkte – made in Isernhagen – europaweit vertreibe. Oder wie andere sagen würden: eine saubere Leistung.

