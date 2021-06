Isernhagen F.B

Damals und heute sind an der Hauptstraße 56b in F.B. beziehungsreich verwoben. Im Zweiständer-Fachwerkhaus, Baujahr 1606, in dessen Scheune einst Getreide lagerte, ist heute Raum für Hightech-gesteuerte Fermentation. Mit deren Hilfe werden biologisch angebauter Roggen, Amaranth, Buchweizen und Hafer nach selbst entwickelten Verfahren zu angesagten Inhaltsstoffen für weltweit gut 1000 kosmetische und medizinische Produkte veredelt. „Wir machen Natur bioverfügbar für die Haut“, umreißt Gabriele Wolf, womit sich die Woresan GmbH seit 15 Jahren beschäftigt. Sitz und Produktionsstätte der Firma, die die 66-Jährige seit zwölf Jahren gemeinsam mit ihrem Sohn Marco führt, ist das einstige Gasthaus Grapenkieker.

Am Anfang stand ein unfreiwilliger Selbstversuch

Nein, die Gründungsgeschichte passe nicht mehr so recht zum heutigen globalen Fokus der Firma. Auf hartnäckiges Bitten lässt sich die Woresan-Chefin diese dann aber doch entlocken. Bei einem Empfang der einstigen Isernhägener Backkultur, deren Geschäftsführerin sie damals war, war ein Laborständer umgekippt. Als sie erst Stunden später Gelegenheit fand, die Teigspritzer abzuwaschen, war sie von der wohltuenden Wirkung der Substanz verblüfft. Weich wie Babyhaut habe sich ihre Hand angefühlt. „Plötzlich ergab alles einen Sinn.“

Dem Aha-Effekt folgten erste Versuche: Gemeinsam mit ihrem Produktionsleiter Thomas Sender begann Wolf mit Getreidesorten zu experimentieren. Von Bekannten, die zum Beispiel das Roggenferment gegen Akne ausprobierten, kam positives Feedback. Mithilfe externer Labors und Gutachter, die Wirksamkeit und Hautverträglichkeit bescheinigten, wurde 2009 ein erstes Ferment patentiert. Und dieses fand auch prompt – als Wirkstoff in einem Mittel gegen Nagelpilz – reißenden Absatz in Russland.

EU-Embargo spielt Schicksal

2015 wurde zum Schicksalsjahr für Woresan: Als die EU im Zuge der Ukraine-Krise ein Embargo gegen Russland verhängte, war der Zugang zum wichtigsten Markt der Firma über Nacht versperrt. „Das war dramatisch“, erinnert sich Marco Wolf. Doch die Sache hatte auch ihr Gutes: „Wir wurden gezwungen, in die richtige Richtung zu gehen“, bilanziert seine Mutter. Denn nun stieg die Firma in die Eigenproduktion ein, was der Entwicklung einer Vielzahl neuer Fermente für unterschiedlichste Anwendungen Schub verlieh.

Isernhagener Fermente unter dem Name „Woresana“ wirken in mehr als 1000 Pflege- und Medizinprodukten verschiedenster Hersteller weltweit. Eine kleine Auswahl steht im Konferenzraum im früheren Grapenkieker-Fachwerkhaus hinter Glas. Quelle: Martin Lauber

Die Basis aller Produkte unter dem Namen „Woresana“ sind Roggen, Buchweizen, Amaranth und neuerdings Hafer. Das biologisch angebaute Getreide wird aus Norddeutschland, Dänemark und den Niederlanden bezogen. Bis zur industriellen Anwendung eines zertifizierten Ferments könnten leicht zwei bis drei Jahre vergehen, erklärt die Firmenchefin und verweist auf weit mehr als 100 Studien zu Wirkung, Verträglichkeit und Toxikologie von Grundstoffen. So etwas koste Zeit und viel Geld. Der Einstieg eines amerikanischen Biofonds als Minderheitsgesellschafter kam 2019 zur rechten Zeit. „Das hat uns sehr geholfen“, berichtet Wolf.

Milliarden von Mitarbeitern helfen in der Produktion

Produktion und Entwicklung haben in der früheren Hofscheune ihren Platz. In einer Art Reinraum-Bereich führt Produktionsleiter Sender, Bäckereitechniker und Sauerteig-Experte, seine Versuchsreihen mit unterschiedlichen Mischungen und Ingredienzien durch. Da wird auf der Feinwaage gemischt, werden Proben in Heizkammern geschoben und pH-Werte gemessen. Am Ende landet die Rezeptur in einem Edelstahlrührwerk, das den Fermentationsprozess, an dem unzählige Milchsäurebakterien beteiligt sind, in Schwung hält. Unternehmerin Wolf scherzt: „Wir haben Milliarden Mitarbeiter“ – zusätzlich zur nur neunköpfigen menschlichen Belegschaft. Die jüngste Produktionshelferin ist eine Filtrierapparatur, die ein süddeutscher Maschinenbauer für Woresan gebaut hat. Nun können Kosmetikproduzenten Fermente in großer Menge als klares Fluid angeboten werden. Ein Meilenstein für die Firma.

Thomas Sender kontrolliert den Fortschritt der Fermentation der Getreidemasse, aus der nach längerer Reifung bioverfügbare Bestandteile für Kosmetika oder medizinische Produkte isoliert werden. Der programmgesteuerte Prozess variiert je nach Samensorte und Produkt. Quelle: Martin Lauber

Trend zur Nachhaltigkeit bei Pflegeprodukten

Bisher gibt es drei Produktlinien. Das Roggenferment findet sich unter anderem in Produkten für Menschen, die an Akne, Ekzemen, Kopfhautschuppen oder Pilzentzündungen leiden. Ein weltweit in zahlreichen Pflegeprodukten eingesetztes Woresana-Ferment heißt Lactobazillus Rye Flour. „Steht das auf einer Verpackung drauf, sind wir das“, verrät Marco Wolf. Amaranthwirkstoffe finden sich vornehmlich in Anti-Aging-Pflegeprodukten. Und die Buchweizenfermente werden unter anderem in Mitteln zur begleitenden Behandlung von allergischen Hautreaktionen eingesetzt, aber auch gegen Juckreiz.

Nick Blaj arbeitet in der Produktion mit. Die Vielfalt der von Woresan entwickelten Bio-Substrate wird von Jahr zu Jahr größer. Quelle: Martin Lauber

Außer probiotischen gibt es mittlerweile prä-, post- und als neuestes sogenannte parabiotische Wirkstoffe, die allesamt auf die erste Schutzschicht der Haut, das Mikrobiom, positiv einwirken. „Wir nutzen das komplette mikrobielle Ökosystem mit den unterschiedlichen Stoffwechselprodukten für die Fermentation. Dieses Stadium erreichen andere Mitbewerber nicht“, betont Wolf. Das sei das Alleinstellungsmerkmal der hochkomplexen Produkte made in Isernhagen. Dass der Kosmetikmarkt zunehmend anspreche auf solch nachhaltige Inhaltsstoffe, zeige sich daran, dass Woresan heute bereits „im Tonnenbereich“ produziere. Wobei der Anteil der Fermente am kosmetischen oder medizinischen Endprodukt in der Regel nur 2 bis 5 Prozent ausmacht.

Von Martin Lauber