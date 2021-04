Kirchhorst

Die Eisexperten sitzen an der Sattlerstraße im Kirchhorster Gewerbegebiet. Wem jetzt beim Gedanken an Stracciatella, Zitrone und Vanille das Wasser im Mund zusammenläuft, wird allerdings enttäuscht. Denn die Firma Ziegra produziert kein Speiseeis, auch keine Eiswürfel für coole Drinks im Sommer.

In diesem Unternehmen geht es um das Eis, auf dem frisches Obst und Co. im Supermarkt präsentiert, mit dem Fisch nach dem Fang gekühlt, das in Laboren und Krankenhäusern, in Saunen und der chemischen Industrie sowie bei der Herstellung von Teig und Wurst verwendet wird. Der in zweiter Generation von der Familie von Rohr geführte Betrieb stellt sie her, die Maschinen, in denen Brucheis, Scherbeneis, Blockeis, Eisnuggets und sogar pumpfähiges StreamIce entstehen.

Johannes von Rohr zeigt das Herzstück einer Ziegra-Eismaschine: den Gefrierzylinder aus Bronze. Quelle: Sandra Köhler

Das Herzstück einer Eismaschine made in Isernhagen ist der Gefrierzylinder, wie Geschäftsführer Johannes von Rohr erklärt. Egal ob kleine Labor- oder imposante Industriemaschine, ob damit in 24 Stunden 30 oder 10.000 Kilogramm gefrorenes Wasser hergestellt werden können: Das Prinzip ist immer das gleiche. In dem Zylinder aus Bronze sorgt das Kältemittel, das durch spiralförmig gewickelte Leitungen fließt, dafür, dass das eingeleitete Wasser an der Innenwand gefriert. Eine sogenannte Förderschnecke, ein mit einem Gewinde versehener Stab aus Edelstahl, löst das Eis von der Wand, transportiert es aus dem Zylinder – und gibt ihm vor allem seine spezielle Form und Größe.

Schnecken heißen diese Edelstahlbauteile, die das aus dem Gefrierzylinder herausbefördern. Quelle: Sandra Köhler

Eis ist nicht gleich Eis

Makroeis mit einer Stärke von bis zu 9,5 Millimeter etwa eignet sich besonders gut für den Fischtransport oder die Warenauslage. Mikroeis hat eine Größe von etwa fünf Millimetern und eignet sich für Mischprozesse. Standardeis bezeichnet eine Mischung von kleinen und großen Eisstücken und ist ideal zum Zerkleinern von Fleisch bei der Wurstherstellung. „Wir haben das Eis neu erfunden“, wirbt Ziegra für sich. Und das ist keineswegs nur ein Marketing-Gag.

Denn in der 1999 neugebauten Firmenzentrale in Kirchhorst spielen nicht nur Bestellaufnahme, Produktion, Kundendienst und Ersatzteillieferung eine Rolle, sondern auch Forschung und Entwicklung. So ist das StreamIce eine eigene Ziegra-Erfindung. Dabei handelt es sich um ein pumpfähiges, flüssiges Eis aus Salz- oder Frischwasser für schnelle Kühlung und einfaches Dosieren. „Das erleichtert es, das Eis dorthin zu transportieren, wo es gebraucht wird“, erklärt Geschäftsführer von Rohr. Denn Automatisierungsprozesse, die Einbindung in komplexe Anlagen und die Prozesssteuerung würden immer wichtiger.

Ziegra Eismaschinen sind "Made in Isernhagen": Das zeigt auch dieses Typenschild. Quelle: Sandra Köhler

Die Firma Ziegra wurde 1957 in Hannover als Vertriebs- und Serviceunternehmen für aus den USA importierte Eismaschinen gegründet. 1969 begann die eigene Fabrikation in Hannover. 1971 trat die Familie von Rohr in die Firma ein und verlagerte 1979 wird die Produktion nach Isernhagen. 2019 folgte der Umzug nach Kirchhorst – in einen eigenen Neubau. Ob es um Anlagen auf Fischfangschiffen geht oder um solche, die auch bei tropischen Temperaturen einwandfrei arbeiten können: In mehr als 160 Ländern werden etwa 15.000 Ziegra-Anlagen betrieben.

Hauptabsatzgebiete sind Deutschland mit etwa 50 Prozent und Europa mit etwa 30 Prozent. „England und Spanien waren wegen des dortigen Fischfangs schon früh von Interesse für uns. Und deshalb haben wir dort auch Niederlassungen“, sagt von Rohr. Doch auch etwa in den Fischfanggebieten an der indonesischen Küste werden Ziegra-Maschinen eingesetzt. „Das war ein Regierungsauftrag“, sagt der Geschäftsführer.

Diese Eismaschine ist zusammengebaut und wird vor der Auslieferung einem Funktionstest unterzogen. Quelle: Sandra Köhler

Klimaschutz zählt auch bei Kältemitteln

Auch der Klimaschutz ist Thema: Es geht um Eismaschinen, die auf die natürlichen Kältemittel Kohlendioxid und Propan zurückgreifen – und damit ihren Beitrag zur Klimaverträglichkeit leisten. „Vor 20 Jahren war das Ozonloch das Thema, heute geht es um den CO2 -Fußabdruck“, sagt der Ziegra-Geschäftsführer. FCKW seien kein Thema mehr. Kohlendioxid als Kühlmittel gäbe es schon seit Längerem, doch da „man dafür mit höheren Drücken arbeiten muss, war das früher technisch eher schwierig“, sagt er: „Aber es ist ideal, da es das geringste Treibhauspotenzial hat sowie ungiftig und unbrennbar ist.“

Klimaverträglichkeit war auch bei der Planung der neuen nach KfW-55-Standard gebauten Firmenzentrale ein großes Thema. Es gibt eine Pelletheizung und eine eigene Fotovoltaikanlage. Die zur Produktion benötigte Energie wird zu 70 Prozent aus regenerativen Stoffen erzeugt. Und auch das Eis, das beim Testen der fertigen Anlagen anfällt, wird nachgenutzt. Es wird in eine Zisterne geleitet und für die Gebäudetechnik genutzt, erläutert von Rohr.

Die noch fehlende Verkleidung ermöglicht den Blick in das Innenleben einer werdenden Eismaschine. Quelle: Sandra Köhler

Viele Berufe greifen bei Ziegra ineinander

Was er selbst am spannendsten findet an der Firma, die er von seinem Vater übernommen hat? Der Kaufmann muss nicht lange nachdenken: „Dass hier so viele verschiedene Gewerke und Berufsgruppen Hand in Hand arbeiten.“ Dreher, Schlosser, Schleifer, Schweißer, Elektriker, Mechatroniker für Kälte- und Steuerungstechnik, Rohrleitungsbauer, Ingenieure für Kälte- und Klimatechnik, dazu Servicetechniker: Insgesamt 80 Fachleute sind bei Ziegra beschäftigt. Und es sollen noch mehr werden. Trotz Brexit und Corona peilt von Rohr eine Expansion an. „Ausbilden tun wir noch nicht, würden das aber gern in absehbarer Zeit tun“, schaut er in die Zukunft: „Wer Lust darauf hat, sich breit aufzustellen, ist bei uns genau richtig.“

Von Sandra Köhler