Isernhagen H.B.

Roy aus Isernhagen kommt auf seinem Arbeitsweg regelmäßig am begehbaren Maisfeld vorbei. Am Sonnabend hielt der 38-Jährige an, um mit Sohn Max (7) zwischen den hohen Stängeln auf Tour zu gehen – und war begeistert. Rund 3000 Besucher waren schon vor ihm da, schätzen die Initiatoren Jonas und Uta Rantze aus Celle-Langlingen.

Das Angebot kommt gut an. Vor allem Familien steuern das Feld an, um zwischen den meterhohen Pflanzen die Infotafeln zu suchen und den bereitgestellten Zettel für ein Quiz auszufüllen. Das Maislabyrinth ist zu einem echten Ausflugsziel in den Ferien geworden. Seit dem 24. Juli ist das Maisfeld für Besucher geöffnet. Bis Ende Oktober soll der Rundkurs inklusive seiner informativen Tafeln erhalten bleiben.

„Es ist eigentlich eine Rundtour und kein Labyrinth“, verrät Landwirt Rantze. Am Wochenende besetzen er und seine Frau Uta von 10 bis 19 Uhr den Stand an der Burgwedeler Straße, kassieren 3 Euro Eintritt für Kinder und 4 Euro für Erwachsene. Doch vor allem beantworten beide unglaublich viele Fragen.

Lisa (3) inspiziert die Maisblätter. Sie ist mit Dagmar Thelen aus Burgwedel gekommen. Quelle: Patricia Chadde

Was machen Rantzes mit ihrem Mais?

„Kann man den Mais essen?“, wollen Besucher gern wissen. Die Antwort lautet „ja“ und „nein“. Die stattlichen Pflanzen sollen Ende Oktober Körnermais liefern. Der wird mittels Mähdrescher geerntet und bleibt länger stehen als beispielsweise Silomais. Der wiederum wird gehäckselt. Für Menschen sind die Körner von Rantzes Feld nicht schädlich. Aber die angebaute Sorte soll als Tierfutter dienen respektive in der Biogasanlage landen. Daher geht es nicht um guten Geschmack, sondern um einen hohen Stärkegehalt. „Speisemais für Menschen schmeckt süßer, die Körner sind kleiner“, erklärt Uta Rantze. Aufgrund der Spuren im 2,5 Hektar großen Feld in H.B. weiß sie: Es werden dennoch Kolben abgebrochen. Doch insgesamt gingen die Besucher pfleglich mit den Pflanzen um.

Die unteren Blätter der Maispflanze sind vertrocknet. Quelle: Patricia Chadde

Bei Dürre rollen sich die Blätter ein

Dagmar Thelen und Karl Börgemann aus Burgwedel sind mit der dreijährigen Lisa gekommen. Sie erhalten einen Zettel mit Quizfragen samt Stift und verschwinden zwischen den Pflanzen. „Warum sind die Blätter unten schon trocken und gelb?“, fragt Luna (14) aus Bissendorf. Sie hat die Maistour mit Freundinnen unternommen. Rund eine Stunde brauchten die drei fürs Lesen, Fragenbeantworten und Selfies machen. „Da fehlte der Pflanze das nötige Wasser“, erklärt Uta Rantze. „Bei Trockenheit kann Mais seine Blätter einrollen. In diesem Sommer war das aber nur selten zu beobachten, denn es gab ja häufig Regenschauer.“

Uta Rantze öffnet bis Ende Oktober ihr Maisfeld für Besucher. Quelle: Patricia Chadde

Blumen und Erlebnis direkt vom Feld

Wochentags zahlen Besucher in die Vertrauenskasse ein und können sich die Fragebögen selbst aus einer Kiste nehmen. „Wir glauben an das Gute im Menschen“, sagt die Landwirtin – und es funktioniere. Das Gespräch mit den Besuchern sei ihr wichtig. „Ist das Biomais?“, wollen viele wissen. „Nein, wir betreiben konventionellen Ackerbau“, erklärt sie dann.

Konventionell, das stimmt wohl. Zugleich sprüht das Paar vor Ideen. „Vom Einfall bis zur Umsetzung geht es bei meinem Mann fix“, verrät Uta Rantze. Es ist das erste begehbare Maisfeld, das sie angelegt haben. Beim Knoblauchanbau in der Heide gehören beide zu den Vorreitern. Klarer Fall, dass auch die angebotenen Kürbisse keine gewöhnlichen sind. Miss Sophie, ein kleiner, runder Spaghettikürbis, zeigt beispielsweise eine Schale in elegantem, zarten Rosa. Eine Rezeptidee gibt es gratis dazu. Das Gericht wurde von Rantzes Söhnen, sechs und acht Jahre alt, schon getestet. Ihr Urteil: „Lecker!“ Die Jungs kamen auch auf die Idee mit den Lollis, die jedes Kind nach der Rundtour erhält.

Nach der erfolgreichen Tour durch das Maisfeld freut sich Emelie (9) über den Lolli als kleine Belohnung. Quelle: Patricia Chadde

Jetzt hoffen Rantzes noch auf Besucher, die aus dem Flugzeug den Schriftzug im Feld fotografiert haben. Beim Drillen konnte Jonas Rantze nämlich bis auf zwei Zentimeter genau die Maiskörner in den Ackerboden bringen. So wurden Pfade zum Durchlaufen freigehalten und Buchstaben gestaltet. „Mal gucken, wann unser Maisfeld-Schriftzug auf Google Earth zu sehen ist“, sagt Uta Rantze.

Von Patricia Chadde