Isernhagen

Das hört wohl nie auf. Das tägliche Experiment der Befreiung der Form von der Farbe, der Abbildung der inneren Wirklichkeit jenseits des Gegenständlichen. „Neues findet man nicht auf der Straße oder in Ausstellungen, sondern nur in der Praxis“, sagt Günter Bastemeyer. Darum widmet er sich auch 86-jährig noch so leidenschaftlich seiner schöpferischen „Forschung“ auf Papier und Leinwand.

Bis heute profitieren seine Schüler vom hohen Anspruch des freien Malers, der seine Malschule Isernhagen vor 51 Jahren gegründet hat. Das volle halbe Jahrhundert groß zu feiern verbot sich für Bastemeyer allerdings nicht nur wegen Corona. 2020 galt alle Sorge seiner erkrankten Frau. Vor einem Vierteljahr ist die Musikerin gestorben.

Sitz der Malschule in der Buhrschen Stiftung

Bastemeyer sieht man sein Alter nicht an. Ein Auto hat er nie besessen. Die zwei Kilometer zwischen seiner Wohnung am Hermann-Löns-Weg in K.B. und der Buhrschen Stiftung in N.B., die seit 1995 Sitz seiner Malschule ist, legt er mit dem Fahrrad zurück. Die Unterrichtsräume unterm Dach haben Atmosphäre. An den Flurwänden: Stadt- und Dachlandschaften, Stillleben in unterschiedlichen Abstraktionsgraden. „Das können meine Schüler alles.“ Dabei ist ein gewisser Lehrerstolz nicht zu überhören. Im großen Zeichensaal hängt – in verschiedenen Techniken ausgeführt – Anschauungsmaterial zur aktuellen Unterrichtseinheit. „Kubistische Stimmungsmache“ nennt Bastemeyer sein didaktisches Bilderpanorama, das seinen fortgeschrittenen Schülern Mut machen soll, sich künstlerisch auf abstraktes Terrain vorzuwagen.

Als während der dritten Corona-Welle kein Unterricht stattfinden konnte, bewiesen die Schüler Solidarität und bezahlten ihre Gebühren weiter. Zurzeit laufen drei Erwachsenenkurse. Wie eh und je fördert und fordert der 86-Jährige – manchmal sogar zu viel: Im Lauf der Zeit seien immer mal wieder Einzelne gegangen, die sich die Arbeit nicht so intensiv vorgestellt hätten. Aber das Angebot seiner Malschule bestehe nun mal nicht in Unterhaltung oder betreutem Malen. Auch die Liebe zu bunten Farben allein reiche nicht aus.

Günter Bastemeyers Malschule befindet sich seit 1995 unter dem Dach der Buhrschen Stiftung. Quelle: Martin Lauber

Am liebsten arbeitet Bastemeyer mit Menschen, die sich, wie er selbst, weiterentwickeln wollen. Wer einen langen Atem hat – die treueste Schülerin ist fast 40 Jahre dabei – darf eine gründliche Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst insbesondere des 20. Jahrhunderts erwarten und erwirbt Fertigkeiten in allem, was zur Gestaltung eines guten Bildes gehört. „Ich finde für jeden Schüler immer wieder eine Idee, wie er weiterkommt“, versichert der Kunstvermittler. Dazu passt, was eine Langzeitschülerin 2018 am Rande einer Ausstellung dieser Zeitung verriet: „Das hört nie auf. Es erweitert meinen Horizont ungemein.“

Mit einem Schild am Gartenzaun fing alles an

Gegründet hat Bastemeyer seine Malschule 1970 am Birkenweg in Isernhagen-Süd, das damals noch zur Gemeinde Isernhagen gehörte. Nach Lithografenlehre und Kunststudium in Hamburg war er 1970 seiner jungen Frau dorthin gefolgt, als diese eine Anstellung an der Jugendmusikschule in Hannover gefunden hatte. Versuchsweise hängte der Maler ein Schild „Kindermalschule“ an den Gartenzaun. Und schon nach einer Woche zeichneten und malten in der kleinen Mietwohnung zwölf fremde Kinder auf selbst gebauten Bänken und Tischen. Nach einem euphorischen Zeitungsbericht wuchs deren Zahl weiter. Ein größeres Quartier wurde in einem Kellerraum in K.B. gefunden. „Statt fließendem Wasser hatten wir eine Wanne und das WC beim Vermieter, aber die Stimmung war fabelhaft“, erinnert sich Bastemeyer.

Das ist nur eine kleine Auswahl der Malutensilien in Günter Bastemeyers privatem Atelier am Hermann-Löns-Weg, das er schlicht Arbeitszimmer nennt. Quelle: Martin Lauber

Als die Gemeinde 1995 ihre Bauabteilung aus dem Obergeschoss der Buhrschen Stiftung ins Rathaus in Altwarmbüchen verlegte, erhielt die Bewerbung der Malschule um die frei werdende Etage den Zuschlag. 40 bis 45 Kinder sowie 30 bis 35 Erwachsene pro Woche unterrichtete Bastemeyer dort in der Hochzeit. Aktzeichnen mit Modell war fest eingebucht im Monatskalender. Exkursionen gehörten zum Jahresablauf, sogar nach Paris.

Das ganze Haus ist eine Galerie

Die Vorarbeit für seinen Unterricht leistet Bastemeyer bei sich daheim. Wenn er in seinem Arbeitszimmer zeichnend und malend experimentiert oder Violine spielt, ist er eingerahmt von eigener Kunst. Das ganze Haus ist eine Galerie: Dutzende Materialbilder sind aus Fundstücken höchst ästhetisch komponiert.

„Ich spiele noch jeden Tag Violine“, sagt Günter Bastemeyer. Quelle: Martin Lauber

Vor einer fast weißen Leinwand mit schwarzen kurzen, langen, gebogenen Strichen und Punkten erläutert der Maler liebevoll die mit Bedacht gesetzten Chiffren. Dort der angeschwemmte Seestern und eine Kuh, hier Zaunpfähle. In Bastemeyers schöpferischer Fantasie gewinnt das Bild gegenständliche Konturen, wird zur Wiesenlandschaft auf der Hallig Langeneß. Bei aller nüchtern wirkender Bildsprache, der Mann ist ein Romantiker. „Sehen Sie, wie der Wind die Gräser beugt?“

Von Martin Lauber