Altwarmbüchen

Obwohl Frauen seit dem Jahr 1911 das Wahlrecht haben, zeigen die Statistiken, dass sie in politischen Parlamenten noch immer unterrepräsentiert sind. Nur 28 Prozent der Abgeordneten im niedersächsischen Landtag sind Frauen, auf kommunaler Ebene sind es mit durchschnittlich 24 Prozent noch weniger. Im Isernhagener Rat und seinen Ortsräten liegt die Frauenquote sogar nur bei 22,8 Prozent.

Das sollte sich schleunigst ändern, meint Isernhagens Gleichstellungsbeauftragte Irene Sassenburg-Fröhlich – und begrüßt daher sehr, dass sich am landesweiten Mentoringprogramm „Frau. Macht. Demokratie.“, das einen Einblick in die Kommunalpolitik anbietet, so viele Interessierte aus der Gemeinde beteiligt haben. Zwölf Frauen hatten sich für das einjährige Programm beworben und in den vergangenen Monaten nun die Chance, politische Arbeit im Alltag und in den Gremien näher kennenzulernen.

Anzeige

Politik an die Lebenswelten von Frauen anpassen

Und wie war es? Gretha Burchard, Melanie Friedemann und Kathrin Kühling haben bereits während ihrer Jugendzeit durch ihre Väter Einblicke in die Kommunalpolitik bekommen. Aber genau darum geht es: Es waren die Väter, die sich politisch engagiert haben, nicht die Mütter. Das Problem, das sehen auch die drei, liegt oft in den Zeiten der politischen Sitzungen, die mit manch einer Familienplanung kollidieren. „Das sind aber nur die Rahmenbedingungen, und die ließen sich leicht verändern“, sagt Burchard.

Weitere HAZ+ Artikel

Vielfalt in den politischen Gremien, da sind sich die drei einig, halte die Demokratie am Laufen. Es brauche neue Denkansätze, frische Ideen – vor allem auch von Frauen. „Das haben wir immer schon so gemacht“ ist ein Satz, den die Frauen nicht mehr hören wollen. Teilnehmerin Norma Remmer pflichtet bei: „Verkrustete Strukturen müssen aufgebrochen werden.“ Angst vor Diskussionen dürfte es nicht geben.

Das Mentoringprogramm war wiederum nicht auf Parteipolitik ausgelegt. „Einzelne Parteien haben keine Rolle gespielt“, sagt Isabell Zechner. Mit Erfolg: Ihre Familie lebt in der fünften Generation in Isernhagen, aber bisher hat sich noch niemand politisch engagiert. Das soll sich ändern.

Mentoringprogramm hilft dabei, Hemmschwellen zu überwinden

Friedemann wiederum war schon immer politisch interessiert, dennoch hatte sie nicht gleich den Mut, sich auf eine Wahlliste setzen zu lassen. Durch das Mentoringprogramm hatte sie die Möglichkeit herauszufinden, was auf sie zukommen würde und wo sie politisch gesehen hin möchte. Burchard fand es toll, dass das Projekt spezifisch Frauen angesprochen habe und sie sich so ungestört ausprobieren konnte. „Sogar Ursula von der Leyen ist durch das Mentoringprogramm zur Politik gekommen.“ Das sporne an, selbst am politischen Geschehen teilzunehmen.

Politiker begleiten, Sitzungen beiwohnen, Ratsgeschäfte kennenlernen: All das endete auf persönlicher Ebene im Frühjahr mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Ab diesem Moment lief das Programm digital weiter. „Corona hat bewiesen, dass es ohne Frauen nicht geht“, stellen Burchard und Sassenburg-Fröhlich fest. Trotz der dramatischen Entwicklungen sei es positiv gewesen, dass wieder vermehrt über die Rolle der Frau in der Gesellschaft gesprochen wurde. Denn häufig seien es die Frauen gewesen, die in Pflegeberufen unabkömmlich waren, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Inwieweit die zwölf Teilnehmerinnen wiederum in Isernhagens Kommunalpolitik künftig unabkömmlich werden, könnte sich schon bei der Kommunalwahl 2021 zeigen.

Von Elsa Scholz