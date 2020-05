Kaltenweide

Im Kreisel hat ein alkoholisierter Autofahrer am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam erst unter einem Carport zum Stehen. Der 21-Jährige aus Isernhagen saß mit 2,34 Promille am Steuer und ist seinen Führerschein jetzt erstmal los.

Der junge Mann war um 23.15 Uhr mit einem VW Transporter auf der Weiherfeldallee in Kaltenweide in Richtung Langenhagen unterwegs. Er wollte geradeaus über den Kreisel fahren. Doch das gelang nicht: Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei kleine Bäume, prallte gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos und rammte den Pfeiler eines Carport am Elly-Heuss-Knapp-Weg, berichtet Oliver Bunke, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Das Carportdach krachte auf den Unfallwagen und stoppte ihn so.

Der 21-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt und konnten sich selbst aus dem Transporter befreien. Sie wurden vor Ort ambulant vom Rettungsdienst betreut.

Fahrer verweigert Alkoholtest zunächst

Die alarmierte Polizei bemerkte, dass der Autofahrer sich offenbar alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte. Der junge Mann verweigerte vor Ort jedoch einen Alkoholtest. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit ins Langenhagener Kommissariat. Auf der Wache pustete er 2,34 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Den Führerschein musste der Isernhagener abgeben. Danach durfte er wieder gehen. Doch die Polizei hat gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehr eingeleitet.

Der Transporter ist Schrott. Insgesamt hat der Autofahrer einen Schaden von etwa 40.000 Euro verursacht.

Feuerwehr reinigt Straße

Die Kaltenweider Feuerwehr war ebenfalls am Unfallort im Einsatz. 18 Ehrenamtliche streuten unter der Leitung von Tobias Seifert auslaufende Betriebsstoffe ab, klemmten die Fahrzeug-Batterie ab und reinigten die Straße.

