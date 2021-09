Isernhagen

Die Bürgermeisterwahl in Isernhagen hat keinen Verlierer, sondern zwei Gewinner: Tim Mithöfer (CDU), der mit den meisten Stimmen jetzt neuer Rathauschef wird. Nicht weniger aber Philipp Neessen (SPD), der mit gerade einmal 26 Jahren die in Isernhagen traditionell starke CDU ordentlich ins Schwitzen gebracht hat.

Die Menschen in Isernhagen hatten dieses Mal tatsächlich die Qual der Wahl. Denn inhaltlich waren die Wahlprogramme der beiden Bürgermeisterkandidaten nahezu identisch. Während Kontrahenten in anderen Kommunen in der heißen Wahlkampfphase aufeinander losgingen oder sich in Interviews zerstritten, zeigten Mithöfer wie Neessen nahezu kumpelhafte Fairness. Ob bei Instagram, Facebook oder auf den Straßen der Gemeinde: Die beiden standen sich im Wahlkampf in nichts nach.

Lesen Sie auch: Tim Mithöfer wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen

Es ging wohl wenig um Parteipolitik bei dieser Entscheidung – was sich auch an den Ergebnissen in den Dörfern zeigt. CDU-Hochburgen konnte Neessen teils für sich verbuchen, in Altwarmbüchen rang Mithöfer seinem Konkurrenten hier und da den Heimsieg ab. Es ist gut möglich, dass am Ende doch die Lebens- und Berufserfahrung des 47-jährigen Unternehmers Tim Mithöfers den Ausschlag gab. Aber: Es als so junger SPD-Kandidat im konservativen Isernhagen auf 48 Prozent zu bringen, das ist mehr als ein Achtungserfolg für Neessen.

Mithöfer muss nun zeigen, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. Im Wahlkampf hatte er betont, Bürgermeister für alle Isernhagener und alle Fraktionen sein zu wollen. Mit einer so starken Mehrheit im Rat hätte er das jetzt nicht unbedingt nötig. Es bleibt abzuwarten, ob man zurück zu alten Zeiten im Rat gelangt – oder einen Neustart im Miteinander schafft, den der neue Bürgermeister initiieren sollte.

Von Carina Bahl