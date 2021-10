Hannover

Der Name ist deutlich kürzer geworden: Die Handelskette Dänisches Bettenlager heißt nun Jysk – ein Begriff, der aus dem Skandinavischen kommt und für Fleiß und Verlässlichkeit steht. Auch die 14 Filialen in der Region Hannover wurden jetzt umbenannt. Es ändert sich aber noch mehr: Die Umbenennung ist Teil eines neuen Konzepts der international tätigen Handelskette, zu dem auch eine Sortimentserweiterung und ein Umbau der jeweiligen Niederlassungen gehört. Der hannoversche Standort in Hainholz an der Schulenburger Landstraße wurde bereits entsprechend umgestaltet, im Dezember folgt die Filiale in Wunstorf.

In Dänemark, wo das Unternehmen von Lars Larsen 1979 gegründet wurde, hieß es schon immer Jysk. In Deutschland ging es 1984 als Dänisches Bettenlager an den Start. Heute gehören mehr als 3000 Geschäfte in 49 Ländern zu dem Konzern, 960 davon in Deutschland. Alle tragen nun einheitlich nur noch vier Buchstaben in Namen. „Das ist Teil unserer Unternehmenstransformation“, sagt Julia Rojahn, Sprecherin von Jysk Deutschland. Man wolle deutlich machen, dass das Warenangebot mehr umfasse als Betten und Bettwaren. Fortan sind deutlich mehr Möbel aller Kategorien im skandinavischen Design in den Filialen vorrätig - laut Rojahn machen die Neuerungen aktuell rund 40 Prozent des Gesamtsortiments aus.

„Es gibt viel Lob von den Kunden“: Laura Timme, Store-Managerin in der bereits umgebauten Jysk-Filiale in Hainholz, präsentiert das neue Sortiment. Quelle: Irving Villegas

Umbau der 14 Filialen hat schon begonnen

Die erweiterte Produktpalette ist – unabhängig von den noch geplanten Umbauten – auch bereits in den Filialen in der Region Hannover erhältlich. Neben Hainholz und Wunstorf gibt es im Stadtgebiet noch Standorte in Linden, Ricklingen und, Misburg; im Umland ist Jysk in Langenhagen, Isernhagen, Laatzen, Garbsen, Neustadt, Burgdorf, Lehrte, Barsinghausen und Springe zu finden. Im Schnitt würden etwa 200.000 Euro in den Umbau jeder Niederlassung investiert, erklärt Rojahn. Welche Filialen nach Hainholz und Wunstorf als nächstes folgen, stehe noch nicht fest – sicher sei aber, dass bis Ende 2024 alle im einheitlichen Look präsentiert werden.

Das neue Konzept werde sehr gut angenommen, sagt Laura Timme, Store-Managerin in der Hainhölzer Filiale. „Es gibt viel Lob von den Kunden, dass hier alles jetzt viel offener und heller ist.“

Betten gibt es weiterhin – aber auch viele andere skandinavische Möbel. Quelle: Irving Villegas

Auch der Standort in Linden solle grundsätzlich erhalten bleiben, sagt Unternehmenssprecherin Rojahn. Dort ist Jysk in einem Gebäude auf dem Gelände des jüngst geschlossenen Real-Markts an der Davenstedter Straße ansässig. Ein Investor will das gesamten Gewerbeareal neu gestalten. Darum seien konkretere Angaben zu der dortigen Jysk-Filiale derzeit noch nicht möglich, sagt Rojahn.

Neue Standorte in der Region Hannover gesucht

Fest steht: Das Unternehmen will weiter expandieren. Ziel ist es, die Zahl der Filialen bundesweit in den kommenden Jahren auf 1150 zu erweitern; die Zahl der Beschäftigten von derzeit 7000 soll weiter aufgestockt werden. „Auch in der Region Hannover sind wir weiterhin auf der Suche nach neuen Standorten“, kündigt Rojahn an.

Von Juliane Kaune