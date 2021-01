Burgwedel/Isernhagen

Das Corona-Jahr hat auch der Nabu-Ortsgruppe für Burgwedel und Isernhagen zu schaffen gemacht: Fast alle Arbeitseinsätze und Veranstaltungen mussten 2020 abgesagt werden. Nicht zuletzt die Naju-Kindergruppe wurde so in ihrem Ziel, Kinder an die Natur heranzuführen, ausgebremst. Alle Informationen zur Ortsgruppe gibt es im Internet auf www.nabu-burgwedel.de.

Veranstaltungen im Januar und Anfang Februar fallen aus

Und es geht mit schlechten Nachrichten weiter: Aufgrund des bis zum 14. Februar verlängerten bundesweiten Lockdowns muss der Nabu nun auch die Veranstaltungen absagen, die er eigentlich für Januar und Anfang Februar geplant und im Veranstaltungskalender des neuen Rundbriefs auch schon veröffentlicht hatte. Das betrifft unter anderem die Arbeitseinsätze auf den Grundstücken des Nabu in Burgwedel und Isernhagen, aber auch die geplante Wasservögelbeobachtung an den Koldinger Teichen. Die Hoffnung bleibt, dass die Mitglieder Ende Februar ihre Treffen wieder aufnehmen können. Die Jahresversammlung ist erst einmal auf Freitag, 19. März, terminiert.

Von Carina Bahl