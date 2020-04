Isernhagen N.B

Geräusche, die wie Schüsse klangen, haben Zeugen am Sonnabend in Isernhagen N.B. gehört. Zwischen 23 und 23.15 Uhr beobachteten sie nach Angaben der Polizei zudem am Malerwinkel ein verdächtiges, dunkles Auto, vermutlich einen 1er-BMW.

Erst am Sonntagnachmittag entdeckten dann Hausbewohner Farbe an einem Fenster und einem Rollladen. Diese stamme von Farbpatronen einer Soft-Air-Waffe, berichtet Polizeisprecher Bernd Klapproth. Er beziffert den Schaden auf etwa 250 Euro.

Bislang gebe es keine Hinweise auf die Täter und das Motiv. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley