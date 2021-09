Altwarmbüchen

Das Neubaugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen war bei der Vermarktung heiß begehrt: Hunderte hatten sich um ein kommunales Baugrundstück zwischen Stadtbahn und Feldrand beworben – nur wenige hatten das Glück, am Ende dort auch bauen zu dürfen. Heute sind alle Grundstücke belegt. Voraussichtlich im nächsten Jahr soll es mit dem zweiten Teil weitergehen. Was im Neubaugebiet in Altwarmbüchen erlaubt ist, das regelt seit Januar 2013 der rechtskräftige Bebauungsplan „Wietzeaue – 1. Teilabschnitt“. 

Immer wieder Beschwerden über einzelne Grundstücke

Doch haben sich die vielen Neubürger beim Bauen auch wirklich an die Regeln gehalten, die Gemeinde und Politik gemeinsam festgelegt hatten? Daran gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Zweifel – nicht nur in den einzelnen Gremien, sondern auch Nachbarn kritisierten sich im Baugebiet untereinander. „Es hat mehrere Beschwerden über den baulichen Zustand von einzelnen Grundstücken in jüngster Vergangenheit gegeben“, fasst es die Gemeinde zusammen. Daher soll es jetzt eine umfassende Kontrolle im Baugebiet geben: Die Gemeinde Isernhagen und die Bauaufsicht der Region Hannover werden im Herbst die Grundstücke in der Wietzeaue besichtigen, kontrollieren und Verstöße gegen die Satzung protokollieren, heißt es aus dem Rathaus.

Zwei Satzungen legen die Regeln fest: Der Bebauungsplan setzt die erlaubten Gebäudehöhen und die Nutzung der Baukörper fest sowie beispielsweise auch, wie viel Fläche auf dem Grundstück überbaut werden darf und welche Bäume gepflanzt werden dürfen. Die örtliche Bauvorschrift wiederum, auch gern als Gestaltungssatzung bezeichnet, regelt beispielsweise die Farben, die die Häuser haben dürfen, die Art der Ziegel, die erlaubten Zäune und andere gestaltende Dinge.

Schottergärten und Gartenhäuser bei der Kontrolle im Blick

Gemeinde und Region wollen bei ihrer Begehung unter anderem auch auf angelegte Kies- und Schottergärten schauen: Diese gelten nämlich nicht als Garten, sondern als überbaute Fläche. Im Bebauungsplan ist zudem festgelegt, welche Teile des Grundstücks freigehalten werden müssen – das gilt dann auch für Gartenhäuser, feste Spielgeräte für Kinder und Gewächshäuser. Auch in diesem Punkt wollen die Kontrolleure genau hinschauen. Die Grundstückszäune dürfen derweil nur bis zu zwei Meter hoch sein, zur Straße hin nur 1,40 Meter. Wer sich da einen höheren Sichtschutz geschaffen hat, muss unter Umständen mit Konsequenzen rechnen.

Der Baukontrolleur will sich Mitte Oktober auf den Weg nach Altwarmbüchen machen. Die Gemeinde wird im Vorgriff darauf die betroffenen Bürgerinnen und Bürger persönlich anschreiben – und beispielsweise über die Regelungen zu Schottergärten per Flyer informieren. Die Kontrolle des Baugebietes bedeute einen erheblichen bürokratischen Aufwand, teilt die Gemeinde mit – und werde daher eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Wer Fragen zum Bebauungsplan und seinen Festsetzungen hat, kann sich an die Planungsabteilung der Gemeinde unter Telefon (0511) 61534611 wenden.

