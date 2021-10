Isernhagen

Die Kinder der neuen Kita in Isernhagen F.B. drücken sich dieser Tage die Nasen an den Fensterscheiben platt. Sie haben lange auf das gewartet, das gerade in ihrem Garten passiert. Die Firma Querbeet ist mit Baggern und Mitarbeitern im Einsatz, um die ersehnte Doppelschaukel sowie zwei Klettergerüste mit Rutschen aufzubauen. Eine kleine Schaukel, ein Balancierbalken und ein Sandkasten sind bereits fertig.

Noch ist Geduld gefragt

Insgesamt 40 Jungen und Mädchen werden in der Kita in der Alten Schule von den Johannitern betreut. Für jedes Alter soll es im neuen Spielparadies etwas geben: Schaukeln und Klettermöglichkeiten gibt es einmal für die Jüngsten in der Krippe und einmal für die Kindergartenkinder. Bei der Gestaltung des Geländes haben auch das Institut für Betriebsmedizin Isernhagen und die Grünen Unterstützung geliefert: Sie haben jeweils einen der sechs gepflanzten Bäume gespendet.

Thomas Kiesewetter, Serife Kavakli, Sylvia Schweimer vom Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaftsunterhaltung sowie Kita-Leiterin Emely Nebel und Elternvertreter Boris Armgard besichtigen den Aufbau der Spielgeräte. Quelle: Max Baumgart

Und doch: Ein wenig Geduld müssen die Kinder noch haben. Die Fundamente der Spielgeräte müssen in den nächsten Wochen noch aushärten. Aber dann ...

Von Max Baumgart