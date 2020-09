Kirchhorst

Im Juni hat die neue Pastorin Jessica Jähnert-Müller ihr Amt an der St.-Nikolai-Kirche angetreten. Sie ist seitdem für die Gemeinde in Kirchhorst und Neuwarmbüchen zuständig. Nun folgte die offizielle Einführung durch Superintendent Holger Grünjes. „ Kirchhorst traut sich was“, sagte der Superintendent. Mit der Wahl von Jähnert-Müller ginge die Gemeinde einen neuen Weg: Das Pfarrhaus werde leer bleiben, denn Jähnert-Müller wohnt gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Müller, der Pastor in der Christophorusgemeinde im Nachbarort ist, und ihren Kindern in Altwarmbüchen.

Seit Juni ist Pastorin Jessica Jähnert-Müller im Pfarramt Kirchhorst tätig. Quelle: Lisa Höfel

Der Weg über die Autobahnbrücke sei aber nicht weit, meint die neue Pastorin. So traf es sich gut, dass der Kirchenvorstandsvorsitzende Stefan Töpfer in seinem Grußwort über die Brücken hin zu den Menschen sprach, die er gemeinsam mit Pastorin Jähnert-Müller und den Mitarbeitern bauen möchte. Jähnert-Müller sprach selbst vom „liebevollen Blick“, mit dem sich die Gemeindemitglieder begegnen sollten. Die Pastorin erzählte auch von ihren Wünschen, sich von den Vorurteilen zu befreien, damit ein neues Bild von Kirche wachsen könne.

Von Katerina Jarolim-Vormeier