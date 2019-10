Isernhagen H.B.

„Lieber Verbraucher! Wir lieben Lebensmittel, du auch?“ Maximilian Dehne und Hannes Wehde bringen noch schnell ein Plakat an einem der Traktoren an. Die beiden Landwirte machten sich am Dienstagmorgen mit ihren großen Maschinen und zusammen mit sieben weiteren Kollegen aus Isernhagen auf den Weg, um sich den Protesten gegen die deutsche Agrarpolitik anzuschließen. „Wenn es um die Zukunft der Bauern geht, dann wollen wir mitreden. Man kann nicht alles einfach über unsere Köpfe hinweg entscheiden“, sagte Wehde. Auf seinem Hof an der Burgwedeler Strafe trafen sich die Landwirte der Gemeinde. Mit neun, zum größten Teil blitzeblank geputzten Maschinen machten sie sich schließlich im Morgengrauen auf dem Weg zum Sammelpunkt nach Bissendorf. Von dort aus ging es dann im Konvoi weiter zur Kundgebung nach Hannover.

Protestieren gegen die Agrarpolitik: Die Landwirte Maximilian Dehne (links) und Hannes Wehde bereiten einen Trecker für die Demonstration vor. Quelle: Thomas Oberdorfer

Von Thomas Oberdorfer