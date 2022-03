Neustadt

Die 22-jährige Finja Brandt aus Isernhagen bereitet sich an der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt auf ihren Abschluss als Maler- und Lackiererin vor. Sie ist die Beste der 20-köpfigen Klasse und hat mit einer Durchschnittsnote von 1,4 in der Zwischenprüfung geglänzt. Für ihre Klassenlehrerin Friderike Kindling war dies Grund genug, sie im Oktober vergangenen Jahres bei der Werkzeugkoffer-Verlosung der Sto-Stiftung anzumelden.

121 grüne Werkzeugkoffer bundesweit

Die Stiftung schreibt jedes Jahr deutschlandweit den Wettbewerb „Du hast es drauf – zeig‘s uns!“ aus. 150 Bewerbungen gingen bis Mitte Dezember, laut Auskunft des Stiftungszentrums, in Essen ein. Im Januar kam dann endlich die positive Rückmeldung, dass Brandt einen der 121 Azubi-Koffer gewonnen hat. Ende Februar, traf der knallgrüne und prall gefüllte Werkzeugkoffer im Wert von 1000 Euro in der BBS ein. „Dreimal habe ich Schüler in den vergangenen Jahren bei dem Wettbewerb angemeldet. Nun beim vierten Mal hat es endlich geklappt“, erzählt Kindling.

Ihr Ziel: Vom Azubi zur Meisterin

Jetzt hat die angehende Malerin den Gewinn erhalten. Thomas Jüngst, ihr Ausbildungsmeister und Obermeister der Malerinnung Burgdorf, Klaus Michalke (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Neustadt-Burgdorf), Schulleiter Uwe Backs sowie Klassenlehrerin Friderike Kindling gratulierten Brandt. Außerdem reist sie am 31. März nach Berlin, um von einem Gremiumsmitglied der Stiftung ein Tablet überreicht zu bekommen. „Damit kann ich mich dann auf den theoretischen Teil der Abschlussprüfung vorbereiten“, sagt die junge Frau erfreut. Und das hochwertige Werkzeug aus dem Koffer werde sie in der praktischen Prüfung gut gebrauchen können.

Wie es anschließend weitergeht, weiß Finja Brandt auch schon. „Mein Ausbilder, Malermeister Jüngst, möchte mich übernehmen. Ich arbeite sehr gerne dort. Er ist ein guter Chef“, betont sie. Das Ende ihrer Karriere sei das aber noch nicht – sie möchte auf jeden Fall auch Meisterin werden.

Die Neustädter Berufsschülerin und künftige Malerin Finja Brandt gewinnt einen der 121 Azubi-Koffer der Sto-Stiftung. Quelle: Susann Brosch

Das Familienunternehmen Sto ist Hersteller von Farben, Putzen, Lacken und mehr. Die Sto-Stiftung unterstützt junge Menschen in ihrer handwerklichen und akademischen Ausbildung. In dem Wettbewerb „Du hast es drauf – zeig‘s uns!“ werden seit 2012 jedes Jahr die 100 bundesweit besten Maler- und Lackierer-Azubis mit Werkzeugkoffern belohnt, bestückt von der Firma Storch-Ciret und mit Fachliteratur im Gesamtwert von je fast 1000 Euro. 21 Koffer werden unter den Bewerbern der Stuckateur-Azubis verlost. Je ein Tablet erhalten zudem die zehn besten Gesellen. Die Auszubildenden sollen damit zum einen für ihre schulischen Leistungen belohnt werden. Zum anderen soll das hochwertige Werkzeug ihnen helfen, im Sommer eine gute Gesellenprüfung abzulegen.

Von Susann Brosch